傻毒蟲缺錢花 用4成價買偽人民幣換真台幣

2018年01月02日 11:47 中時 謝明俊

高姓男子因吸毒缺錢花用，經台中友人介紹，以4成價格購來60張百元人民幣大鈔後，將將其中20張人民幣交給不知情的鄭姓友人，幫忙拿到台銀苗栗分行兌換成新台幣，當場被行員識破報請保7總隊1大隊駐行員警逮捕，警方隨後循線赴大湖草莓園旁工寮逮捕高嫌等人，偵詢後依法送辦。

保7總隊第1、第5大隊查獲持用偽造人民幣的高嫌〔右1〕等人。〔警方提供〕

家住苗栗大湖的46歲高嫌，日前因吸毒缺錢花用，聽到一名台中友人提議，有管道可以用4折價的價格買來人民幣，再拿到銀行兌換成真台幣，轉手就可賺到差價了，高嫌一聽見錢眼開，於是夥同友人先到台中竊取一部廂型車代步，再透過友人仲介，在台中某個個公園，以台幣12000元買來60張百元人民幣。

警方指出，依目前國內行情，偽鈔集團販售偽幣，多半是依幣面 值的3成價格，高嫌花了4成價格買來偽幣，顯然從中介紹的友人，也藉此賺到一成仲介費。

高嫌等人竊來代步的廂型車〔警方提供〕

高嫌拿到假人民幣後，不敢自己前往銀行換真鈔，於是誆稱不知情的同鄉鄭某去換錢。據鄭某向警方供稱，高嫌前來找他時，誆稱這些人民幣是先前一名客人在苗栗大湖買草莓時付給高嫌的錢，他只是好心幫忙拿到台銀換錢，沒想到竟是假人民幣。

2017年12月28日，鄭某拿著高嫌交付的20張百元人民幣，前往台銀苗栗分行兌換成台幣，當場被行員識破，隨通知保7總隊1大隊駐行員警陳俊平、李文君逮捕鄭某，1大隊再會同保7總隊雪霸公園警察大隊刑警，前往苗栗大湖鄉一處草莓園旁工寮，逮捕高嫌及另5名同夥，起出31張偽造百元人民幣、竊來的廂型車，以及安非他命2．38公克。

警方循線到苗栗大湖草莓園旁工寮逮捕高嫌等人，並查獲安非他命。〔警方提供〕

保7總隊1大隊大隊長陳金源表示，近幾個月內，1大隊分駐台銀各分行員警，已查獲5起類似持用假人民幣換真台幣案件，呼籲民眾不要任意幫人兌換來路不明的人民幣，以免觸法。

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(中時)