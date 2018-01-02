傻毒蟲缺錢花 用4成價買偽人民幣換真台幣

警方扣獲偽造人民幣。〔警方提供〕

友善列印
中時

高姓男子因吸毒缺錢花用，經台中友人介紹，以4成價格購來60張百元人民幣大鈔後，將將其中20張人民幣交給不知情的鄭姓友人，幫忙拿到台銀苗栗分行兌換成新台幣，當場被行員識破報請保7總隊1大隊駐行員警逮捕，警方隨後循線赴大湖草莓園旁工寮逮捕高嫌等人，偵詢後依法送辦。

保7總隊第1、第5大隊查獲持用偽造人民幣的高嫌〔右1〕等人。〔警方提供〕

家住苗栗大湖的46歲高嫌，日前因吸毒缺錢花用，聽到一名台中友人提議，有管道可以用4折價的價格買來人民幣，再拿到銀行兌換成真台幣，轉手就可賺到差價了，高嫌一聽見錢眼開，於是夥同友人先到台中竊取一部廂型車代步，再透過友人仲介，在台中某個個公園，以台幣12000元買來60張百元人民幣。

警方指出，依目前國內行情，偽鈔集團販售偽幣，多半是依幣面 值的3成價格，高嫌花了4成價格買來偽幣，顯然從中介紹的友人，也藉此賺到一成仲介費。

高嫌等人竊來代步的廂型車〔警方提供〕

高嫌拿到假人民幣後，不敢自己前往銀行換真鈔，於是誆稱不知情的同鄉鄭某去換錢。據鄭某向警方供稱，高嫌前來找他時，誆稱這些人民幣是先前一名客人在苗栗大湖買草莓時付給高嫌的錢，他只是好心幫忙拿到台銀換錢，沒想到竟是假人民幣。

2017年12月28日，鄭某拿著高嫌交付的20張百元人民幣，前往台銀苗栗分行兌換成台幣，當場被行員識破，隨通知保7總隊1大隊駐行員警陳俊平、李文君逮捕鄭某，1大隊再會同保7總隊雪霸公園警察大隊刑警，前往苗栗大湖鄉一處草莓園旁工寮，逮捕高嫌及另5名同夥，起出31張偽造百元人民幣、竊來的廂型車，以及安非他命2．38公克。

警方循線到苗栗大湖草莓園旁工寮逮捕高嫌等人，並查獲安非他命。〔警方提供〕

保7總隊1大隊大隊長陳金源表示，近幾個月內，1大隊分駐台銀各分行員警，已查獲5起類似持用假人民幣換真台幣案件，呼籲民眾不要任意幫人兌換來路不明的人民幣，以免觸法。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

影》跨年夜訂不到房就砸店！惡煞… 跨年砸毀飯店大門玻璃 4醉漢到案…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。