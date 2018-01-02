新車大展 古董車也成焦點

2018年01月02日 12:09 中時 陳大任

CITROEN展出全球首款前輪驅動車型TRACTION AVANT。陳大任攝

Auto Union Type C賽車。陳大任攝

為了表彰品牌在車界的地位，最直接的方式就是展示古董 車，甚至是有戰功的賽車，今年世界新車大展包括Audi、NISSAN、CITROEN都展示其品牌極具代表性的車子。

CITROEN展示了一台TRACTION AVANT，是該牌於1934年發表的汽車，出自義大利著名藝術家Flaminio Bertoni之手，為全世界首款搭載前輪驅動系統的車輛，全鋼製的底盤結合車體、焊接式車身，以及液壓式煞車、獨立懸吊、浮動式連結引擎等，在當時都是相當創新的科技，也讓CITROEN成為當時歐洲第一大車廠。

NISSAN開設了GT-R展區，除了展示多款知名車款，也詳述車系發展的歷史，第一代SKYLINE GT-R是源自1968年Prince汽車與日產合併之後的新作，原廠代號C10的第三代SKYLINE，並首度掛上GT-R標誌，更在之後1969至1972年間的各種比賽創下50場不敗的光榮神話。台灣奧迪則自德國空運價值上億的2輛傳奇戰駒Audi quattro S1 Pikes Peak與Auto Union Type C來台。

(中時)