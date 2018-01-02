國民黨：蔡政府新年傲慢又不知所謂

2018年01月02日 14:12 旺報 潘維庭

新年伊始，蔡總統去年底說夢想台灣最低工資有3萬元，同一時間民調顯示她施政不滿意度再創歷史新高，國民黨文傳會副主委唐德明2日表示，「這兩件事情，新春都有新發展」，但也反映了，總統府給人民的開春印象就是「傲慢又不知所謂」，看來2018年人民還是得像蔡總統先前對記者說的，「你們要自立自強啊！」

唐德明指出，蔡總統對於施政滿意度不佳，說她知道「改革要付出民調下滑的代價」，對此早有心理準備；總統府發言人林鶴明則說，這份民調完全沒有評論的意義。唐德明認為，不論哪一種說法，都是對蔡總統所謂「謙卑、謙卑、再謙卑」的最大反諷。

唐德明指出，總統說民調低是改革的代價，背後的意思就是說「台灣人民目光短淺，看不出改革的意義與價值，因此才會對她不滿意」，這種高高在上凌駕人民的態度，如果不算是傲慢，那什麽才是傲慢？至於堂堂總統府發言人就更直接，有意無意間直接把民調打成「沒有評論意義的垃圾數字」，看來要在蔡政府裡找謙卑，只能用顯微鏡在總統府的牆縫中找了。

至於3萬元最低工資一事，唐德明指出，蔡總統是掌握全國最大權力的領導人，如果認為最低工資應該是3萬元，那就直接做就好了，把3萬元說成是夢想，豈不打擊基層勞工的信心？

在被人民批評之後，蔡總統從善如流，交代民進黨智庫做研究，「蔡主席交代民進黨智庫研究，那蔡總統呢？最低工資不是應該是政府部門應該研究的嗎？勞委會、國發會去哪了呢？到底最低工資3萬元，是說真的還是說假的？作夢的是蔡主席還是蔡總統？搞得人民好亂啊！」

(旺報)