通緝犯見警畏罪逃逸 自撞安全島落網

員警在嫌犯車上搜出3包K他命及3包毒品咖啡包。(林雅惠翻攝)

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警方偵訊後，將2嫌依公共危險通緝、毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。(林雅惠翻攝)

高雄市2日凌晨3點多，仁武轄區發生警匪追逐，歹徒沿途高速行駛，並上國道一號往北逃竄，警方立即呼叫線上警網支援圍捕，最後這輛自小客車自撞安全島後停止，員警查獲黃姓駕駛是公共危險罪通緝犯，並在其車內查獲各3包K他命及毒品咖啡包，員警將他帶回偵訊後，依公共危險通緝、毒品危害防制條例移送地檢。

警方表示，仁武分局澄觀派出所所長周晏立、警員林涵媺2日凌晨執行巡邏勤務時，於3時50分在仁武區八德南路與京富路口發現一輛白色豐田自小客車行跡可疑，警方示意該部自小客車停車受檢，沒想到該車駕駛拒絕受檢，還突然高速逃逸。

警方見狀立即開啟警報器鳴笛沿路尾隨，一路從仁武區追至左營市區，再上國道一號往北追逐，最後該輛自小客車於高雄市岡山區介壽路61-1號前自撞安全島，車上人員當場棄車逃逸。

員警見狀立即追上，一路追逐至草叢中才將犯嫌制伏，犯嫌遭制伏後因體力不支不斷嘔吐，警方清查，車上24歲黃姓駕駛是公共危險罪通緝犯、另22歲胡姓乘客有毒品及詐欺前科，員警並在車上搜出3包K他命(毛重共1.86公克)及3包毒品咖啡包(毛重共5.9公克)。

全案警方偵訊後，依公共危險通緝、毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時)

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