雙膝反曲女孩完婚 花蓮慈濟醫院跨海祝福

2018年01月02日 12:11 中時 楊騰凱

陳團治雙膝、雙踝等4個關節共經歷7次手術，左方跪地者為花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和。（慈濟基金會提供）

陳團治在元旦完婚，陳英和代表花蓮慈濟醫院及證嚴法師獻上祝福。（慈濟基金會提供）

罹患「先天性雙膝反曲」的廈門女孩陳團治，2014年來台接受治療，由花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和帶領醫療團隊施行矯正，手術於2015年宣告成功，讓陳團治可以「腳踏實地」走路。最後陳團治在昨日完婚，陳英和也到場祝福，見證她找到生命的另一半。

陳團治2014年3月在廈門市慈善總會與慈濟志工跨海接力下，來到花蓮慈濟醫院接受陳英和的治療，10個月的治療期中，陳英和帶領的醫療團隊為陳團治打造完整的治療計畫，以創新方式結合「閉鎖式切骨矯正」和「開放式切骨矯正」的手術，陸續為陳團治的雙膝、雙踝等4個關節進行7次手術。

手術在2015年1月宣告成功，當時26歲的陳團治，由護理師幫忙綁了2條長長的麻花辮，臉上摻雜著欣喜與緊張的神情，寸步接著寸步向前挪移，最後伸出手握住前方證嚴法師的雙手，周圍眾人齊聲發出讚歎。

陳英和表示，查閱中西醫學文獻，才發現，極重度先天性膝反曲的個案極為罕見，全世界的醫學文獻上僅有2例的手術病案報告，加上來自中國大陸廈門的陳團治還伴隨有續發性的踝關節馬蹄足變形，是他在行醫生涯中第一次見到，種種因素也導致病人的治療計畫更加複雜。「30多年的行醫生涯，頭一次看到如此罕見的個案。」

陳英和表示，就肢體功能來說，手術之前陳團治是以「兩側膝上截肢型」的步行方式，這樣的行走方式對於正值青年的她而言，或許還能負荷，但是行動力會隨著年紀增長漸漸衰退，預估40歲後，她的身體功能即無法負荷，屆時將沒有力氣走路，必須靠著輪椅行動，因此，手術治療是必要的。

慈濟基金會表示，陳團治治療成功回到廈門後，慈濟廈門志工及慈濟花蓮醫院關懷從不間斷，得知陳團治將在2018年元旦結婚的喜訊時，花蓮慈濟醫院以家有喜事的歡喜心，由陳英和代表，到場贈送來自台灣花蓮醫院及證嚴法師的祝福。

慈濟基金會表示，陳團治經由慈濟醫療團隊醫治後，可以「腳踏實地」邁向人生希望之路，進而找到理想歸宿，在2018年元旦，見證了「善接引、愛循環」的美善訊息。

(中時)