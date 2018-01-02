基隆客運R82無故減班 市府祭重罰9萬元

基隆客運R82路線無故減班，造成民眾延誤通勤時間，導致上下班課遲到，市府對此將祭出9萬元重罰，圖非當事車輛。（張穎齊攝）

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基隆客運R82（建德國中–百福車站）路線無故減班，於尖峰時刻導致許多通勤的上班族及學生族大遲到，引起民怨，基隆市長林右昌對此在今（2）日市務會議上震怒，批評客運業者未負起社會責任，明顯是在「挑戰公權力」，要求業者立即恢復原有班次，並將依法重罰9萬元。

市府自去年11月起，不斷接獲民眾投訴，基隆客運R82路線無故未發車並減班，且都未有顯示動態資料，造成市民延誤通勤時間，導致上班上課紛紛遲到，林右昌今日上午11時在市府記者室發表嚴正聲明，將依《公路法77條》對業者裁處9000元以上9萬元以下罰鍰，並得按其情節，吊扣違規營業車輛牌照1月至3月，或定期停止其營業。

林右昌表示，業者去年12月向市府提出將原本1天62班次減為44班次的要求，但市府並未核准，業者卻仍自行無故減班，明顯是挑戰公權力，要求業者立即恢復原本班次。交旅處長李綱則說，會以9萬元進行最重裁罰，且今天就可以開始罰，並可將牌照給停掉。

「業者要負起社會責任！」林右昌說，公共運輸業不只是商業行為而已，更肩負重要的社會責任，業者不能只想著「雞腿」吃，不管業者有什麼樣的理由都不得擅自減班，這嚴重傷害到民眾通勤的權益。

2018年第一天上班，基隆市政府即對基隆客運開鍘，林右昌認為，「雖然元旦剛過是開心的事，但卻發生影響市民權益事宜，將要求業者立即改善，市府也會做到嚴格監督的責任。」

對此，基隆客運課長王亞弘表示，由於公司人力短缺才會減班發車，並非刻意減班，公司現已積極招募人力，對於市府開罰，將等收到公文後再正式回應。

(中時)

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