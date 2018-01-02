法國叫停幼稚園教唱辱華兒歌 當地官方：歧視不可忍

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法國一家幼稚園教孩子唱辱華歌曲的視頻近日在法國社交網上引起震驚和批評。大陸環球網報導稱，法國教育部已要求當地學校管理部門，立即停止該歌曲教學，並澄清說，這首歌曲並非教育部指定的教學內容。還有當地官員表示，兒歌表達的種族歧視「不可容忍」。

大陸環球網引述法媒報導稱，那一歌曲名為《張，我的矮個中國人》，歌詞中充滿侮辱華人的內容，包括「張坐著吃米飯，他的眼睛真小，小得好可憐」、「坐在搖晃的小船中，腦袋晃蕩如乒乓球砰砰響」。

報導指出，巴黎郊區歐貝赫維利耶市一家幼稚園教授孩子們吟唱該歌曲超過10年，一些震驚的亞裔家長近日將它上傳到社交網上才引發輿論關注。

報導稱，當地官員和反種族歧視組織紛紛表態反對。歐貝赫維利耶市市長德卡維表示，兒歌表達的種族歧視偏見不可容忍；法國反種族歧視機構SOS Racisme組織主席索伯稱，這首歌用極卑劣的手法，將中國人及亞裔群體的外貌簡化為「小個子、瞇瞇眼」等幾個特徵，這在21世紀的法國簡直無法想像。

報導指出，還有不少法國網友留言對歌曲中的「張」給予支援「我對張及他的同胞們表示同情，亞裔在法國通常遵紀守法，受到如此對待很不公正」；有華人在網上說，亞裔一貫沉默的態度助長了歧視之風，借「幽默，表達自由」之名的種族歧視說到底也是歧視，受害者不反抗，歧視者不會自己悔改。

(中時)

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