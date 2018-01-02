俄羅斯RUR評選「全球最佳大學」義大上榜

2018年01月02日 12:32 旺報 李侑珊

義守大學校門口景圖。（義守大學提供）

繼連續三年入選英國倫敦《泰晤士報》全球最佳大學後，義守大學再度榮登由俄羅斯莫斯科機構所主持的「Round University Ranking（簡稱RUR）2017全球最佳大學」之列，並在全國大學中排名27。

「RUR全球最佳大學」排名，由坐落於俄羅斯莫斯科的全球大學排名基金會所執行，該排名就教學（teaching）、研究（researching)、國際多樣性（international diversity）與財務永續性（financial sustainability）４大面向，共20項指標加以採計，2017年排名第一為美國哈佛大學，緊追在後為加州理工學院、美國芝加哥大學等。

在新公布的2017年「RUR全球最佳大學」排名中，義守大學的整體表現上，位居全球716名，在臺灣大學中排名27；在個別學門上，社會科學類全球排行581名，全國居23名，全國私校中排名第８；而理工科技科學類為534名，全國排名17，在全國私校中位居第５。

義守大學校長蕭介夫表示，義大近年來國際化與產學化上表現優異，無論是英國或俄羅斯的全球世界大學排名系統中，均給予相當肯定，連續３年入選《泰晤士報》全球最佳大學，躋身全球約５萬所大學的前２%，管理、國際與觀餐學院更同時獲得國際AACSB百年品牌認證，理工學院也通過IEET認證，躍登全球前５％；此次，義大獲選「RUR全球最佳大學」，可說是喜上加喜，驗證義大教職員們的共同努力，再度獲得肯定。

蕭介夫指出，義大校園裡可見來自世界各地學生，全英教學與多元文化交流頻仍，學生就讀義大，等於接軌全世界，除能學用合一，還能前往英國諾丁漢特倫特大學（NTU）、香港理大等姐妹校取得雙聯學位；至於在產學化方面，義大約有500多個產學家族，提供學生實習與就業無縫接軌選擇。

(旺報)