反華情緒西方悄然蔓延 陸媒：害怕全球秩序主導力受威脅

2018年01月02日 12:56 中時 楊家鑫

在接近2020年之際，全球格局進入微妙轉變期，中美角色互異，中國正走近世界舞台中心。然而近期西方出現許多反華情緒，中共黨媒人民日報海外版旗下微信公眾號「俠客島」日前撰文稱，英國《經濟學人》此前一篇「銳實力(Sharp power)：中國影響力的新模式」指責中國「尋求操縱西方世界的輿論」，這一行為「前所未有且越發老練」。這只不過是「中國威脅論」新瓶裝舊酒，西方懼怕牴觸中國的崛起，是因為自己主導全球秩序受到威脅而已。

中共黨媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」日前發表「最近一股反華情緒在西方悄然蔓延」文章指出，「多年以前，西方一些國家怕是怎麼也不會想到，今天的自己會如此懼怕中國。」

報導稱，近期情緒最「氣勢洶洶」，也貌似最「言辭鑿鑿」的，還數《經濟學人》的封面文章「銳實力：中國影響力的新模式」。「『銳實力』可幫助威權政權綁架和操縱國外的觀點。」指責中國「尋求操縱西方世界的輿論」，此一行為「前所未有且越發老練」。

「俠客島」認為，西方國家之所以如此懼怕和抵觸中國，是因為中國的崛起讓自己的那套價值觀，和以自己為主導的全球秩序受到了威脅。這其中既有政治經濟利益的驅動，也有價值觀的考量。

文章稱，有意思的是，如果把時間往回推個三四十年，那時候中西方的角色其實是互換的。曾經面對強盛的西方世界，中國抵制可口可樂、好萊塢、公司制，生怕被資本主義「腐蝕」。然而不過短短三四十年，就在中國大力宣導多元文化，努力推動全球化建設的時候，西方國家卻撤退了。

文章指出，對中國來說，做好自己的事情，永遠是正確的處世之道。同時，由於中國在世界的影響不斷擴大，世界其他國家更深入地瞭解中國的動力也在增強。因此，中國有必要與全世界分享有關中國發展的事實和路徑、經驗和教訓。這不是所謂「銳實力」，而是基於人類命運共同體信念之上的大國風範。

(中時)