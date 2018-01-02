打造C羅機器人！2018年「國研盃智慧機械競賽」強力徵件中

2018年01月02日 12:33 旺報 李侑珊

國家實驗研究院儀器科技研究中心協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會舉辦「2018國研盃智慧機械競賽」學生競賽（SPDC），即日起至2018年2月14日接受徵件，獲得優勝之隊伍及個人將取得台灣區代表資格，得以參加ASME SPDC區域賽，若再獲勝則可參加總決賽，與來自全球各地的隊伍一較高下。

「2018國研盃智慧機械競賽」將於3月3日星期六假台灣大學工學院綜合大樓舉辦，競賽項目分為兩類，第一類為演講競賽，演講題目不限，機械相關即可，全程需以英文演講和問答，藉此機會提升學生於國際演說的能力。第二類為設計競賽，由ASME訂定競賽題目。2018年的夏天，全球的關注焦點將集中於在俄羅斯舉行的世界杯足球賽（FIFA World Cup），因此2018年度的設計競賽題目呼應此焦點，訂定為「打造C羅機器人」（RobotFootball: Goooaaalll!!!），挑戰學生的創造力和技術實現能力。

2017年的設計競賽題目為「機器人五項全能競賽：更快、更高、靈巧」（The Robot Pentathlon: Citius, Altius,Ingenious），參賽隊伍必須設計一台全能遙控機器人，在競賽過程中完成10公尺折返、舉重、投擲、爬樓梯及高爾夫等五項挑戰，清華大學動機系學生黃威鈞、蔡松廷、物理系劉博誠和電機系呂家儒組成名為「從缺」的隊伍，榮獲台灣區競賽冠軍，並代表台灣前往美國參賽，抱回美東區第四名佳績，一展台灣學子實作能力！

2018年「國研盃智慧機械競賽」徵件已經起跑，相關資訊公布於活動官網http://www.itrc.narl.org.tw/asme/asme2018.html與Facebook粉絲專頁，歡迎有志者一起挑戰自己的創意和動手實作的能力。

(旺報)