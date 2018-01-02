萬能！超商也能認養流浪犬

超商也能認養毛寶貝。（葉德正翻攝）

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新北市動保處宣布與全家便利商店合作，將「新北毛寶貝行動認養小棧」海報張貼於新北市全家便利商店各分店，讓民眾去購物時，掃上QRcode，就能連線犬貓認養資訊，增加流浪動物曝光度，替毛寶貝們找到下一站幸福。

動保處長陳淵泉說，全家便利商店認同動保處愛心認養小棧理念，響應宣導犬貓認養，讓訊息能夠伸入各區域、各角落，與新北市動保處合作，製作「新北毛寶貝行動認養小棧」，於107年01月03日至01月31日在新北市全家便利商店各分店張貼海報，供民眾購物時能夠輕鬆取得犬貓認養資訊，提高毛寶貝的曝光度。

民眾只要使用手機掃描海報或立牌上之QR Code，就可快速連結至動保處毛寶貝認養網站頁面，瀏覽更多的犬貓認養資訊，並可依照上面資訊聯繫動物之家或寵物店，後續將由動物之家協助民眾辦理認養相關手續。

民眾掃瞄QR code選中喜愛的毛寶貝並認養，將贈送愛您一世寵物白金卡一張，並可享有終身免費狂犬病疫苗施打(至動物之家或動保處憑卡施打)、免費一次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥(認養時給予)、免費一劑基礎疫苗施打(認養時施打)以及認養半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢。

農業局長李玟表示，動保處愛心認養小棧自推廣以來已經有1527隻毛寶貝得到幸福，為讓民眾可以更方便取得犬貓認養資訊，因此透過與全家便利商店合作，積極推動「新北毛寶貝行動認養小棧」，多元化管道推廣認養並藉機教育民眾正確飼養觀念，讓動物之家的毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

(中時)

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