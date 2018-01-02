MLB》美媒猜馬林魚誰進明星隊 陳偉殷也上榜

2018年01月02日 12:32 中時電子報 蔡銘仁

馬林魚歷經大整併，一切動作似乎已稍稍平息，如今新的一年到來，放眼新球季他們誰能竄出頭，搖身馬林魚的明星球員？美國部落客預測4名球員最有機會，其中也包括台灣旅美左投陳偉殷，不過前提是他手肘得健康、持續留在輪值中，並且局數能投得更長。

陳偉殷去年飽受左手肘輕微撕裂傷勢所困，整季僅出賽9場、寫下他大聯盟生涯新低，戰績2勝1敗、自責分率3.82。不過在《SB Nation》部落格預測馬林魚今年進明星賽的名單，直言陳偉殷是不能被忽視的球員，「馬林魚養成新秀投手這段期間，將會需要有能先發的人選。」

報導指出，陳偉殷能進明星賽的前提，是他在春訓時展現左手肘健康無礙，並能在先發輪值久待，局數也要盡可能拉長，不要消耗馬林魚已經不算強的牛棚戰力。馬林魚去年季後釋出動韌帶移植手術的沃奎茲(Edinson Volquez)，陳偉殷若保持健康，應能排上馬林魚前三號先發。

除了陳偉殷，葉利奇(Christian Yelich)無意外也在名單中，另還有或許能爭搶「守護神」缺的巴拉克勞(Kyle Barraclough)和史戴肯萊德(Drew Steckenrider)。儘管葉利奇對馬林魚交易走大咖不滿想離去，但報導認為他到2023年才會成自由身，馬林魚不會選擇放他走。

相較葉利奇，跟馬林魚賓主關係剩三年的瑞爾穆托(J.T.Realmuto)被交易的可能性還比較大。不過馬林魚大清倉後，現在團隊薪資降到約7296萬，他們現在已經沒有即刻要進行交易的必要；先前有媒體報導，若有球隊想要這兩人，得讓馬林魚大賺一筆才能得標。

(中時電子報)