莽夫當兒面持刀砍前妻 判關9年

2018年01月02日 12:41 中時 張穎齊

張男預藏好28公分菜刀，作為砍傷周女的凶器。（張穎齊翻攝）

張姓男子（54歲）與周姓女子（46歲）結婚20多年，但因婚後周女屢遭張男家暴而在去年8月離婚，張男的24歲兒子為了出面協調2人財產分配問題，邀請父母坐下來好好談，怎料過程中張男突然發飆，嗆周女「妳都在說謊，我要妳死！」隨即拿刀捅周女腰部，基隆地院日前審結，依殺人未遂將張男判有期徒刑9年。

警方調查，張男與周女婚後感情不睦，周女遭到張男施暴後，向桃園地方法院聲請保護令，並提出離婚訴訟，直到去年8月法院判准離婚，但因財產分配問題尚未解決，張子決定邀請父母一起協談。

去年9月13日晚間6時許，張男與周女在兒子的陪同下，前往住在基隆市暖暖區源遠路的張男友人家中談判，過程中張男提出要將房子過戶給兒子，並償清房貸，周女也點頭答應，但張男卻對於周女曾提出離婚感到不滿，突然情緒大暴走，持刀砍傷周女。

「妳一直都在說謊，我要讓妳死！」張男對著周女大罵，隨即衝到廁所拿出預藏好的28公分菜刀，跑到周女面前刺穿她腰部，周女當場血流如注，友人及兒子見狀後，嚇得立刻上前壓制張男，並緊急報警，周女經送往基隆長庚醫院急救發現，她的腰部有4公分刀傷，救治後幸無大礙。

「她以前很乖，現在都變了！」張男被警方逮捕後供稱，周女被周遭朋友影響，整個人心都變了，懷疑她是被下降頭，並且還「偷客兄」，才一直想離婚。張子則表示，父母離婚後，他就和媽媽同住，這次是想幫助父親走出來，怎料父親卻痛下殺手，令他非常心寒。

警方指出，張男曾有罹患躁鬱症紀錄，經送辦後，基隆地院認為，張男企圖預謀殺害前妻，罪刑重大，依殺人未遂罪一審判處張男有期徒刑9年，全案仍可上訴。

(中時)