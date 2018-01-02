微信澄清不存聊天內容 網友酸：我差點信了！

2018年01月02日 12:43 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，有如臺灣常用的Line一樣，大陸最多人使用的社群平臺微信，為澄清先前在網路流傳的熱門話題「我們（騰訊）天天在看你的微信」，今日透過官方平臺「微信派」公眾號發表聲明指出，「他們從不會去看用戶的微信內容。微信並不會留存任何用戶的聊天記錄，內容只存儲在用戶的手機或電腦等設備上；微信也不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析，請用戶們放心使用。但這份聲明一出，卻慘遭大陸網友群起砲轟，「說謊！」、「我差點就相信了！」等各種不信任的言論紛紛出現於各大報導討論區之中。

微信官方聲明全文如下：

1、微信不留存任何用戶的聊天記錄，聊天內容只存儲在用戶的手機、電腦等終端設備上；

2、微信不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析；

3、因微信不存儲、不分析用戶聊天內容的技術模式，傳言中所說「我們天天在看你的微信」純屬誤解。請大家放心，尊重用戶隱私一直是微信最重要的原則之一，我們沒有許可權、也沒有理由去看你的微信。

但微信的說法卻不被網友們接受，部份網友怒批騰訊官方說謊，也有人認為，朋友圈的廣告經常與自己發文相關，這難道真沒備份或回傳資料？不過也有網友表示，自己沒做壞事、沒啥好擔心的。多數網友則認為，不解釋沒事、微信此番一開口，卻似乎讓外界感覺「此地無銀三百兩」，反讓人懷疑微信系統有「後門」。但不管如何，微信此次的回應，也成功為自己再創極高的曝光度。

(中時電子報)