強化反斬首戰力 憲兵擴編快速反應連

為強化反斬首戰力，國防部決定將原憲兵警衛排擴編為快速反應連，並已於上週編成。圖為參加民安三號演習的憲兵特勤隊。（圖/國防部青年日報社攝)

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中時電子報

綜合媒體報導，為對應中共的「斬首」戰術，國防部擴編「憲兵勤務連警衛排」成為「憲兵快速反應連」，此為繼海軍陸戰隊66旅一個步兵營於106年4月11日進駐位於北投的國防大學復興崗校區後再度強化臺北的反斬首戰力。

憲兵勤務連警衛排，先前於101年2月1日配合「精粹案」組織人力精簡，與憲兵指揮部原「本部連」、「支援連」合併為一個「勤務連」，由原先的「機車連」縮編為「警衛排」，「機車排」專責擔任軍禮及國家元首、外賓引導勤務。

據《自由時報》報導，憲兵202指揮部已於上週舉行憲兵快反連的編成典禮，並自107年元旦起開始擔任臺北衛戍區的快速反應任務；首任快反連由張姓女連長擔任。

官員說，軍方核定將「憲兵勤務連警衛排」擴編為「憲兵快速反應連」，是看中憲兵重型機車單位的「快速機動能力」，在擴編為快反連之後，會納入CM32/33「雲豹」八輪裝甲車、反空降機降及反特攻等各式裝備，增添新式資通電裝備，並且以最快的速度編實兵力。

值得注意的是，CM32/33式雲豹甲車的量產已經進入尾聲，接下來會生產CM34式30公釐鏈砲車。為快速編實快反營的裝備，有一種可能的方式是將原先裝步239營的CM32/33 40公釐榴彈槍裝步戰鬥車移撥給新編成的快速反應營，再由

憲兵快速反應連除了雲豹甲車外，也應採購軍備局202場研發的「7.62公厘遙控槍塔」，加裝於V-150S「突擊隊」裝甲車，事實上全軍的CM21/M113/V-150S裝甲車都應加裝此遙控武器站以解決原本射手暴露在外戰時容易遭狙擊的問題。（圖/中央社)

憲兵採購CM34式30公釐鏈砲車，配賦予裝甲步兵第239營。因為原先CM32/33的採購量已經固定，而若能以此方式編裝，憲兵的整體戰力也會比單純快反營再增購CM32/33式40公釐榴彈槍裝步戰鬥車更強。

除了快反營之外，裝憲239營雖有雲豹八輪甲車，但仍有使用舊式的V-150S「突擊隊」式四輪甲車，V-150S不像雲豹具備「遙控武器站」，射手操控機槍時需要將上半身暴露在外，容易遭敵軍狙擊，軍備局202廠自104年航太展首度展示針對國軍的CM21/M113系列裝甲車研發的「7.62公厘遙控槍塔」至今，已在兩屆航太展中展示，並已進行試射，若能納入採購用於升級V-150S「突擊隊」式裝甲車，可大幅降低戰時人員的傷亡率，且應全面採購逐步及至全軍的V-150/V-150S/CM21/M113裝甲車。

另外除了強化硬體裝備外，國軍的戰車、裝甲車在民主化後考量民怨，因此移防大多委託民間業者以拖板車運送或是以火車運送，因此國軍長期缺乏「市區道路駕駛」戰甲車的經驗，以裝憲239營為例，除「政經兵推」外幾乎沒有其它機會在營區外實際練習道路駕駛（即使至中正紀念堂展示，也是以委商板運），故盼國防部能增加戰甲車營外駕駛的機會，而為了減少市區道路駕駛可能肇生的事故，憲兵的所有雲豹甲車均應比照萬鈞車優先全面補加裝「閉艙駕駛及環車監控系統」(除雲豹內建的車首攝影機之外增加左右側及後側攝影機)，如此在平時可以增加安全性，在戰時駕駛可以在關閉艙蓋駕駛的情況下依然獲得對外界狀況充分的覺知，否則開艙蓋駕駛同樣有亦遭狙擊的問題。

國防部過去以「閉艙駕駛及環車監控系統」非屬「作戰裝備」為由，因此即便軍備局第209廠與工研院合作開發此系統並已多次在臺北航太展上展示，但全軍目前所有雲豹甲車上僅有萬鈞車有裝置。在近年數次戰車事故後，這種「已經完成研發，但軍方遲遲不採購」的「省小花大」的情況，實乃在「國造」風潮下值得國人關注的部分。

(中時電子報)

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