府3000份元旦早餐沒人領 原因揭曉

2018年01月02日 12:50 中時 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

大學生穿學士服到總統府升旗，自拍留念。（中央社）

許多民眾昨一早前來參加總統府元旦升旗典禮。（中央社）

(14:00更新 補充民眾意見)2018跨年晚會，北市府湧入逾100萬人，很多民眾相約再參加總統府前元旦升旗，但現場準備4000份早餐，卻發不到1000份。有人認為餐盒不夠豐盛；有些人沒帶社福團體捐款收據，也沒選擇現場捐款，無法兌換。網友認為，蔡政府人氣不再。

總統府舉辦元旦升旗音樂會，設有「共好市集」，讓民眾憑公益捐款發票或收據，可兌換早餐，或抽籤換有機蔬菜、面膜等MIT優良產品，共1萬份商品，其中準備4000份餐盒。

4000份餐盒最終剩下3000多份，有的人說：「想吃到這份早餐，但事前宣傳不夠，不知要憑慈善捐款收據或發票兌換。」主辦單位說，設有幾家社福團體攤位，民眾可現場捐款，再憑收據兌換餐盒或商品。

因有人反應餐盒菜色普通，沒想像中好。網友冷回：「現在大家吃太好，早餐沒超過100元的品質，是不吃的。」因兌換攤位冷清，網友諷刺，跟總統人氣有關，「4000份發不到1000份，剛好和近期民調民進黨支持度23.4%差不多，没救啦！」

關於3000多份餐盒的去向，廠商說，會再分配到台北市的直營門市。

(中時)