府3000份元旦早餐沒人領 原因揭曉

107年元旦總統府升旗音樂會，昨在府前廣場舉行，蔡英文（前左）等人出席升旗典禮。（王英豪攝）

友善列印
中時
／綜合報導
大學生穿學士服到總統府升旗，自拍留念。（中央社）
許多民眾昨一早前來參加總統府元旦升旗典禮。（中央社）

(14:00更新 補充民眾意見)2018跨年晚會，北市府湧入逾100萬人，很多民眾相約再參加總統府前元旦升旗，但現場準備4000份早餐，卻發不到1000份。有人認為餐盒不夠豐盛；有些人沒帶社福團體捐款收據，也沒選擇現場捐款，無法兌換。網友認為，蔡政府人氣不再。

總統府舉辦元旦升旗音樂會，設有「共好市集」，讓民眾憑公益捐款發票或收據，可兌換早餐，或抽籤換有機蔬菜、面膜等MIT優良產品，共1萬份商品，其中準備4000份餐盒。

4000份餐盒最終剩下3000多份，有的人說：「想吃到這份早餐，但事前宣傳不夠，不知要憑慈善捐款收據或發票兌換。」主辦單位說，設有幾家社福團體攤位，民眾可現場捐款，再憑收據兌換餐盒或商品。

因有人反應餐盒菜色普通，沒想像中好。網友冷回：「現在大家吃太好，早餐沒超過100元的品質，是不吃的。」因兌換攤位冷清，網友諷刺，跟總統人氣有關，「4000份發不到1000份，剛好和近期民調民進黨支持度23.4%差不多，没救啦！」

關於3000多份餐盒的去向，廠商說，會再分配到台北市的直營門市。

(中時)

107年元旦總統府升旗典禮昨在府前舉行，吸引民眾前來參加。（中央社）

返左營回憶海陸受訓 馬英九這笑話讓人傻眼
回高雄討公道 謝長廷坦言內心有點抽痛
蔡英文為何請幕僚吃摩斯？沈富雄：跟老闆有關

中華民國在台灣？王丰：不是那味… 外交部：勿撕防偽貼紙 否則影響…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。