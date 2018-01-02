大陸鐵總：2020年高鐵覆蓋8成以上大城市

2018年01月02日 13:05 旺報 林永富

1月2日大陸新年第一天上班日，中國鐵路總公司（簡稱中鐵總）召開2018年工作會議，中鐵總黨組書記、總經理陸東福在工作會議上提出未來希望，目標到2020年，大陸全國鐵路營業里程達到15萬公里左右，基本覆蓋20萬人口以上城市，其中高鐵3萬公里左右，覆蓋80%以上的大城市。

陸東福表示，2013年～2017年，全國鐵路完成固定資產投資3.9兆元人民幣，新增鐵路營業里程2.94萬公里，其中高鐵1.57萬公里，是歷史上鐵路投資最集中、強度最大的時期。到2017年底，全國鐵路營業里程達到12.7萬公里，其中高鐵2.5萬公里，占世界高鐵總量的66.3%，鐵路電氣化率、複線率分別居世界第一和第二位。

未來六大新目標：

一是鐵路網規模和品質達到世界領先。陸東福稱，到2020年，全國鐵路營業里程達到15萬公里左右，基本覆蓋20萬人口以上城市，其中高鐵3萬公里左右，覆蓋80%以上的大城市。

二是鐵路技術裝備和創新能力達到世界領先。陸東福稱，動車組保有量達到3800標準組左右，其中復興號動車900組以上。

三是鐵路運輸安全和經營管理水準達到世界領先。四是鐵路企業體制機制改革創新水準進一步提升。五是鐵路在綜合交通運輸體系中的地位和作用進一步提升。六是鐵路服務國家戰略和對經濟社會發展的貢獻進一步提升。

據陸東福介紹，2018年中鐵總的主要工作目標是：國家鐵路完成旅客發送量32.5億人次、貨物發送量30.2億噸、總換算周轉量38900億噸公里。全國鐵路固定資產投資安排7320億元，其中，國家鐵路7020億元。投產新線4000公里，其中，高鐵3500公里。

(旺報)