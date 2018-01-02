林務局文創森林跳棋 網友批造型太像情趣用品

2018年01月02日 13:17 中時 楊騰凱

林務局上月在國際建材大展中展出台灣木建材，當天也準備了100份「森林跳棋」當作活動紀念品，事後跳棋照片被放上網後，引來網友批造型像極了情趣用品「肛塞」，文創品鬧笑話。林務局回應，跳棋是呈現樹木造型，網友想法已經超越審查範圍。

國際建材大展上月14日在南港展覽館登場，林務局首度與台大實驗林管理處、8家國產材業者合力打造「國產材台灣館」，展出台灣木建材，林務局也特別準備了「森林跳棋」作為開展的紀念品。最後「國產材台灣館」經建材委員會依「產品實用創新」、「裝潢及整體感受」、「專業解說」各方面實際評比後，從560個參展單位中脫穎而出，榮獲「優良參展企業形象獎」殊榮。

不料，事後有網友翻出林務局放在臉書粉絲專頁的「森林跳棋」照片，直指這項文創紀念品神似情趣用品「肛塞」，被當成笑話嘲諷了一番。

對此，林務局造林生產組長李允中表示，當初包含森林跳棋這項紀念品，以及整個展場的設計規劃，都是委外由「種子設計」公司規劃辦理，跳棋是呈現3種樹木的造型，包括柳杉、台灣杉、台灣櫸，並沒有思考到網友想的方向，網友想法也超越了林務局的審查範圍，森林跳棋當初只做了100份，主要是送給參與活動的貴賓及採訪媒體，未來也考慮商品化，不過會再把造型稍微改良。

民眾台北陳先生表示，森林跳棋乍看之下很陽春，且與情趣玩具相似程度極高，不免讓人臉紅心跳，製作過程從設計端到生產端，恐怕都缺乏審核把關，最後才鬧出笑話。

陳先生感嘆，公部門混淆「文創」精神，草草推出所謂森林跳棋，木棋子可能仿照不同樹木，創意有餘卻精緻不足，一般人其實看不出來商品本身想傳達什麼概念，文創應該是有想法、有設計、有理念、有價值，而非一味鸚鵡學舌，導致畫虎不成反類犬。

(中時)