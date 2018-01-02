大陸任命孔鉉佑為外交部副部長

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旺報

新年上班第一天，大陸有多位省部級官員調動。原任外交部長助理，兼任朝鮮半島事務特別代表的孔鉉佑升任外交部副部長；中央政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱中聯辦）副主任殷曉靜及林武被免職。

湖北省軍區司令員馬濤任湖北省委委員、常委。安徽省軍區司令員楊征任安徽省委常委。

此前任中宣部副部長、北京市委副書記的景俊海為吉林省副省長、代理省長。

另外，免去鄭柵潔的國務院台灣事務辦公室副主任職務，他在2017年12月已被任命為浙江省委常委、寧波市委書記。鄭柵潔在2015年3月到8月，擔任福建省副省長、黨組成員；2015年8月至2017年5月，任國家能源局副局長（副部長級）、黨組成員；2017年5月調任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任。

其他的任命還有，高翔為國家互聯網資訊辦公室（簡稱網信辦）副主任；任命李樹深為中國科學院副院長；任命閻慶民為中國證券監督管理委員會（簡稱證監會）副主席；任命張軍為北京理工大學校長；任命李言榮為四川大學校長（副部長級）；任命吳普特為西北農林科技大學校長（副部長級）。

免去任賢良的國家互聯網資訊辦公室副主任職務；免去王恩哥的中國科學院副院長職務；免去張通的中央經濟責任審計工作聯席會議辦公室主任職務；免去胡海岩的北京理工大學校長職務；免去謝和平的四川大學校長職務。

(旺報)

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