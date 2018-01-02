預算遭杯葛 民進黨團：悲苦中市民「成家立業」夢想難圓

民進黨團今日由總召李天生（左二）等多位市議員召開記者會，痛批國民黨擱置預算不僅弱勢團體苦不堪言，連準備入住社會住宅的民眾都受害。（陳世宗攝）

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國民黨團書記長李中說，該黨團根本未刪這筆預算，預算未過主要關鍵在市府，並非是國民黨團。（陳世宗攝）

台中市107年度總預算案尚未通過，市議會民進黨團今召開記者會指出，豐原安康段社會住宅預計於今年4月入住，市府原將委託民間物業管理公司，提供保全、清潔、設備維護等；因預算擱置停擺影響住戶入住品質，要求藍營還給市民一個溫暖的家。

國民黨團書記長李中說，該黨團根本未刪這筆預算，依公寓大廈管理條例起造人本來就應提撥管理基金，根本未影響青年入住社會住宅；更何況市府都發局住宅處有80多人，足以規範管理公寓大廈的相關工作，預算未過主要關鍵在市府，並非是國民黨團。

民進黨團今日由總召李天生與江肇國、何敏誠及張雅旻多位市議員，一同召開記者會，再舉社會住宅為例，說明預算擱置不僅弱勢團體苦不堪言，連準備4月入住社會住宅的民眾都受害。

黨團書記長李天生說，台中市豐原區安康段社會住宅，已經於去年12月接近完工，預計今年4月開放民眾入住，目前已有近2000名市民申請抽籤，並預計於2月8日抽出幸運的200戶；他們將可以市價5折每月3800元起的價格，完成「成家立業」的願望。

江肇國指出，市府住宅處原訂1月至3月，將以公開招標方式，委託民間物業公司，開始辦理入住相關前置作業；因受到預算遭擱置，「台中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案」總經費388萬5000元完全無法動支，勢必嚴重影響住戶入住品質。

張雅旻表示，如果預算持續擱置到4月時，迎接新住戶的社宅，恐怕沒有保全、沒有清潔維護，電梯、冷氣都沒人保養，200多戶家庭「成家立業」夢想將破碎；國民黨還一派天真的說，這不是知法玩法，什麼才是玩法？

(中時)

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