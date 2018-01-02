國立歷史博物館參展2018香港國際授權展

2018年01月02日 13:23 中時電子報 綜合報導

博物館典藏數位圖像走向全世界

史博館於臺北松山機場辦理常玉創展。圖/推廣圖像授權

全球各大博物館近年來掀起一波發展文創產業新浪潮，透過參加大型授權展作為行銷博物館的途徑，國立歷史博物館（National Museum of History，史博館）為活化館藏文物加值，運用近年來陸續建置的國家級文物高階數位圖像，積極與臺灣各產業領域進行雙品牌合作，更因應世界發展圖像授權的趨勢，史博館已經與法國國家博物館聯會（RMN）、美國Art Resource進行圖像授權合作，同時積極參展「2018年香港國際授權展」（Hong Kong International Licensing Show），期盼能推動館藏精品圖像進入國際授權與產業市場，提升臺灣博物館產業與國家文化印象。

史博館授權文創商品讓一般民眾更親近博物館美學。圖/台灣歷史博物館

史博館是臺灣在世界第二次大戰後最早（1955年）的博物館之一，儘管是老招牌卻積極發展新文創，館藏圖像授權與商品開發，持續呈現向上成長的趨勢，史博館文創發展主要以「雙品牌合作」為核心，帶動授權發展，合作對象橫跨多個領域，包括時尚服裝產業「Just in Case」、陶瓷產業「瓷林」、「臺華窯」、「陸寶陶瓷」，以及生活文具產業「大吉文創」，透過雙品牌合作開發系列商品，整合雙方優勢與資源，讓博物館文創更能貼近生活日常，而史博館文創開發從2014年使用館藏圖像96件，授權開發120項文創商品，而2017年成功與臺灣23家廠商合作，授權486張次的館藏數位圖像，開發出363組件的文創衍生性產品，史博館文創行銷組張錦莉組長也將於1月8日下午3點30分，在展館3樓就史博館的圖像授權經驗進行講座。

史博館授權商品_常玉圍巾。圖/台灣歷史博物館

史博館此次參展「2018香港國際授權展」，一方面透過參加國際授權業協會（LIMA）正式認證的大型國際展會，作為推動館藏圖像國際授權的試金石，另一方面則應用累積的文創發展經驗，尋求與世界各大博物館及授權單位合作交流的機會，強化史博館品牌行銷效益，本次參展的展位規劃，運用2018年度重點授權圖像「常玉」為主要核心，選用典雅秀緻的「花鳥」，以及相互倒立的「雙人像」，營造出史博館展位強烈對比視覺感，文創商品以本年度最新開發的常玉授權產品為主，值得一提的是現場將展出兩套曾在「紐約時裝周」發表的常玉授權服裝，此為臺灣博物館界第一次授權臺灣本土時尚品牌業者，設計出專屬系列服裝產品，並登上國際三大時裝周發表的首例，值得到現場一睹為快！

史博館授權商品與現代旅遊結合的陶瓷產品。圖/台灣歷史博物館提供

史博館期盼透過香港國際授權展，將典藏圖像授權推向蓬勃發展的全球市場，拓展博物館授權的經濟效益，提升史博館館藏知名度與整體品牌行銷效益。史博館在香港國際授權展的展位是「M4-A32」，竭誠歡迎與會業者與觀展民眾前來參觀，親身體驗史博館營造經典館藏常玉的文創氛圍！

(中時電子報)