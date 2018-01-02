江啟臣稱「我來教你當市長」 林佳龍：謙虛一點比較好

對立委江啟臣放話「市長不會做，我來教你當」，市長林佳龍（右）2日受訪時，面露笑容的回應，「我覺得謙虛一點比較好」。（盧金足攝）

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中時
／台中報導
選戰爆火花！立委江啟臣（左）向市長林佳龍嗆聲「市長不會做，我來教你當」。（盧金足攝）

為了台中市107年總預算遭議會擱置問題，立委江啟臣質疑市長林佳龍「你不是當過立委？你不會審預算？」還嗆聲「市長不會做，我來教你當」，對此，林佳龍今受訪時以「我覺得謙虛一點比較好」回應，兩人經歷都曾擔任行政院新聞局長、立委，年底是否會在市長選戰PK，已聞到硝煙味。

台中市107年總預算未過關，延續和經常性預算不受影響，但市府新增業務的經費是否被波及，連日來成為藍綠互嗆的導火線，國民黨團昨天在元旦第一天召開記者會回擊民進黨團，還強調「如果市長林佳龍不知該如何動支，建議向行政院賴清德、前台南市長請教」。

立委盧秀燕與江啟臣也到記者會助陣，江啟臣 還強調，中華民國預算法沒有那麼落後，進步的國家，預算問題市民不用擔心，市議會為市民看緊荷包，還暗諷林佳龍「你不是當過立委？你不會審預算？」

江啟臣除了表示，民進黨扣帽子打壓在野黨，還點名林佳龍失去市長和執政黨高度和格局，認為他沒有努力溝通，只想辦法掩蓋施政不力的問題，應該尊重民意，解決問題。

對江啟臣從立法院關切到台中市府會關係，還對林佳龍喊話，「市長不會做，我來教你當」，對此，林佳龍上午在出席建設局成立新建工程處與養護工程處揭牌活動後，對媒體詢問被嗆聲「要教你怎麼當市長？」林佳龍只笑著表示，「我覺得謙虛一點比較好」。

林佳龍已當了三年市長，拚連任之際，對江啟臣「挑戰」要傳授當市長之道，他不做正面回應，走自己的路，不為別人搭舞台。

(中時)

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