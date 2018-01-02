實踐國際公民責任 亞大獲教育部銅牌

非洲阿彌陀佛關懷中心院童在亞大報恩表演，亞大原民社以傳統台灣原住民舞蹈跟院童們互動。（林欣儀攝）

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實踐國際公民責任，亞洲大學國際志工隊去年赴史瓦濟蘭，到孤兒院教導與服務院童，獲得溫馨回應，該院32名院童上月專程赴亞大進行「感恩之旅」，表演中國功夫給師生觀賞；此外，亞大社工系也分8組到尼泊爾、柬埔寨服務，獲教育部頒發「青年海外和平工作團隊競賽」銅牌獎。

「謝謝蔡爸爸！」來自史瓦濟蘭孤兒院的院童一見到亞大校長蔡進發，立即高聲問好，接著32名院童表演中國功夫，獲得喝采，他們並與亞大原民社學生透過歌舞互動，活動現場氣氛熱絡。

帶領院童到台灣的阿彌陀佛關懷中心主任翁嘉鴻指出，這些孤兒多為體弱多病、營養不良者，中心教導他們練中國功夫強身，他們的願望是能到亞洲大學表達感恩，許多院童見到曾赴史瓦濟蘭服務的教授，都興奮地衝上前緊緊擁抱。

亞大創領中心主任林君維表示，去年暑假與師生到史瓦濟蘭和賴索托的非洲阿彌陀佛關懷中心〈ACC〉國際志工服務，透過問題導向學習的方式，發現院童問題，並以創意方法教導他們獨立思考、解決問題的能力。

亞大社工系國際志工隊則分別赴柬埔寨、尼泊爾偏遠村落服務，學生黃于珊說，去年暑假有17名學生到柬埔寨、暹粒、金邊等地貧民窟，執行營養粥、房屋與教室修繕計畫，並募捐價值20萬元的物資、腳踏車至國外；其他社工系學生則分組7個團，到印尼、尼泊爾與史瓦濟蘭等國服務。

亞大學務長張少樑表示，亞大三品書院以培育「做人有品德、做事有品質、生活有品味」的志工大學為目標，8年來培育1萬2230位志工，去年暑假就有8團、131人出國服務，善盡世界公民責任。

(中時)

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