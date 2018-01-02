星客賞夕陽遇車禍 看見「台灣最美風景」

王先生到院時右腿股骨骨折(左圖)，經微創骨折復位固定後已無礙(右圖)。（陳淑娥翻攝）

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股骨微創骨折傷口小，大大減少疼痛感。（陳淑娥翻攝）

新加坡王先生日前到台灣自助旅行，在前往高美溼地途中不慎發生車禍，王先生當場飛出車外致頭外傷、骨折、內臟撕裂傷，幸經光田綜合醫院治療後逐漸恢復，他滿懷感激地說，雖遺憾沒看到溼地夕陽，但卻感受到台灣高水準醫療及最善良的心。

王先生與家人一行5人到台灣自助旅行，日前搭計程車欲至高美溼地賞夕陽時，車尾不慎和曳引車發生擦撞，坐在後座的王先生，當場飛出車外致頭外傷、骨折、內臟撕裂傷，緊急送光田綜合醫院大甲分院。

骨科醫師王稚暉表示，王先生經檢查發現3肋骨骨折、右腿股骨骨折、肝撕裂傷，合併有腹腔出血的狀況，在急診、一般外科、胸腔外科及骨科共同治療下，手術縫合額頭傷口、股骨微創骨折復位固定，並給予輸液、輸血，病況穩定。

王先生回想，當時他坐在最後一排後座正在睡覺，突然被猛烈撞擊震醒，自己已飛出車外，額頭撕裂傷滿臉是血、全身疼痛，幸救護車將他緊急送到醫治療。而光田醫護不僅妥善照顧，連自己因傷留在台灣過耶誕節時，院內也安排相關病房探視活動，直讚「台灣醫療真的很好！」

王先生說，妻子前幾年曾到台灣，向他力薦當地美食、美景，因此上個月17日帶妻兒及丈人、丈母娘全家人自助旅行，一路從北部玩到中部，預計停留7日。

(中時)

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