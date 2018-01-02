誤闖教室受傷水獺死亡 金門師生都好傷心！

2018年01月02日 14:07 中時 李金生

台北市立動物園解剖水獺，釐清死因。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園解剖水獺，釐清死因之一。（台北市立動物園提供）

〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉派員跨海參與解剖工作。（台北市立動物園提供）

調閱監視帶確認水獺在死亡前，出現呼吸微弱等異常情況。（台北市立動物園提供）

去年12月29日誤闖柏村國小自然教室的受傷水獺，經縣府協同〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉緊急後送台北市立動物園搶救後，仍於元旦上午宣告不治，死因初步判定為頭部傷口嚴重瀰漫性感染造成敗血症。

原本一直替水獺默默加油打氣的柏村國小師生，在聽聞牠因嚴重感染，在新年的第1天走了，都十分難過，希望牠往生以後，不再受病痛折磨。

這隻年齡約4歲以上、雄性，體重4.4公斤偏瘦的水獺，被圍捕後發現身上有多處傷口，嚴重脫水及感染，頭部傷口已有蜂窩性組織炎症狀，且深入皮下大面積化膿。

當天搭機後送台北市立動物園進行長達2小時的手術，清醒後可以自行覓食，研判情況趨於穩定，讓搶救團隊鬆了一口氣，準備在完全康復後送回原棲地野放。

可惜，元旦上午管理人員進入籠舍，卻發現水獺已經死在巢箱內，經調閱監視帶發現清晨6時許水獺呼吸微弱，拖到8時許斷氣。昨天下午進行解剖檢查，確認頭頸部的傷口嚴重糜爛感染，並瀰漫至胸口皮下組織，死因初步判定為「頭傷口嚴重瀰漫性感染造成敗血死亡」。

縣府農林科長鐘立偉指出，根據病歷及解剖資料顯示，這隻在麻醉清創時發現頭頂有疑似遭野犬咬傷，長約4公分的化膿傷口，且體態消瘦、脫水，不及正常公水獺應有的6公斤，同時下巴也有嚴重撕裂傷，判斷受傷應有一段時間。在照養期間雖會自行進食，並在籠舍內走動，但仍較為虛弱無力，園方因此給予輸液、止痛及抗生素治療。

此次，雖然未能將水獺搶救回來，但縣府仍特別感謝台北市立動物園動員10名以上的獸醫及專業人員協助照護，也盼望透過後續的採樣分析及採種作業，留下更多的水獺救傷紀錄與經驗。

鐘立偉表示，流浪犬、貓一直是野生動物生存最主要的問題之一，除了直接的攻擊、獵捕造成傷口感染外，甚至「狂犬病」等共同傳染疾病的傳播，更是可能會造成金門水獺族群滅絕的巨大隱憂。

按金門縣防疫所去年共計捕捉流浪犬263隻（飼主領回67隻，認領養171隻），並配合縣府及相關研究單位通報，針對特定物種棲地加強管制。

縣府表示，在「零撲殺」的政策下，流浪犬、貓只能透過鼓勵民眾認領，減輕收容壓力，希望飼主替牠們植入晶片及定期施打疫苗，更不要任意「放生」及「非理性的善心餵養」流浪動物，以免造成更多無辜野生動物的死亡。

(中時)