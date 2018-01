2018年01月02日 14:14 中時電子報 蘇士亨

「足球金童」貝克漢與愛妻維多利亞結婚近20年,育有四名子女的夫妻倆,對六歲的小女兒哈珀疼愛有加,不過近日他讓女兒握方向盤開車影片曝光後,被不少網友砲轟是「不負責任的父親」。

貝克漢一家六口到邁阿密過新年。(圖/維多利亞IG)

貝克漢趁著跨年假期,帶著全家人到邁阿密跨年,愛妻維多莉亞在IG貼出一段哈珀的影片,只見她坐在高爾夫球車駕駛座上,被貝克漢緊緊擁入懷裡,過程中貝克漢不時撫摸她的頭,害趁機偷親一下,享受天倫之樂的畫面備感溫馨,不過卻有眼尖網友發現,哈珀雖對著鏡頭燦笑,但雙手卻是握著方向盤隨意操縱,這讓網友痛評相當危險,如果沒控制好可能會撞傷路人,痛批「孩子不是這麼寵的」,身為公眾人物卻做了最不好的示範。

不過貝克漢不受輿論影響,更PO出與3個兒子在海邊戲水的照片,並開心表示「和我美麗的男孩們享受夕陽」,而維多莉亞也PO出2018年首張全家福合照,並寫道「Happy New Year!!We love u all!!kisses from us all」,完全沉浸在享受天倫之樂的歡愉中。

(中時電子報)