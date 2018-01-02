鄉親苦等10年 清水忠孝路計畫道路通車

市長林佳龍、副議長張清照等人，參加清水區忠孝路通車典禮。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
清水區忠孝路將作為台一線替代道路，增進交通便利。（陳淑娥攝）
副議長張清照表示，居民苦盼10年，忠孝路終於開闢通車了。（陳淑娥攝）

台中清水區忠孝路在副議長張清照的爭取下，終於開闢完成舉行通車典禮，市長林佳龍表示，忠孝路將作為台一線替代道路，增進交通便利，也帶動更多建設進駐開發，讓當地更繁榮。

市府建設局2日舉行「清水區15-21-1及10-21-2號(忠孝路)等計畫道路工程」完工祈福典禮，包括林佳龍、張清照、市議員楊典忠、顏莉敏等人皆到場見證，也為地方帶來祝福。

林佳龍指出，清水是海線雙港副都心的重點發展地區之一，計畫道路開通後，將作為台一線的替代道路，讓鄰近住戶出入更加方便；此外，藉由全盤都市規劃，也預計帶動更多建設進駐開發，感謝張副議長與在地議員的爭取與支持，讓工程不到1年就順利完工。

張清照指出，這條路短短780公尺，附近鄉親苦等了幾十年，終於完工通車了，而清水、沙鹿及梧棲，還有不少計畫道路待開闢，請市府提供更多經費，造福海線鄉親，讓海線更加發展。

清水區南社里長顏朝雄說，原本幾百戶社區住戶，只能依靠窄小的農路通行，雨季時造成不便，計畫道路的開通，對當地意義重大，將可保障居民通行安全。

(中時)

1月天空很精采！2018最大滿月 就… 影》塑膠袋多尺寸收費不一 民怨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。