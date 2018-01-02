鄉親苦等10年 清水忠孝路計畫道路通車

2018年01月02日 14:26 中時 陳淑娥

清水區忠孝路將作為台一線替代道路，增進交通便利。（陳淑娥攝）

副議長張清照表示，居民苦盼10年，忠孝路終於開闢通車了。（陳淑娥攝）

台中清水區忠孝路在副議長張清照的爭取下，終於開闢完成舉行通車典禮，市長林佳龍表示，忠孝路將作為台一線替代道路，增進交通便利，也帶動更多建設進駐開發，讓當地更繁榮。

市府建設局2日舉行「清水區15-21-1及10-21-2號(忠孝路)等計畫道路工程」完工祈福典禮，包括林佳龍、張清照、市議員楊典忠、顏莉敏等人皆到場見證，也為地方帶來祝福。

林佳龍指出，清水是海線雙港副都心的重點發展地區之一，計畫道路開通後，將作為台一線的替代道路，讓鄰近住戶出入更加方便；此外，藉由全盤都市規劃，也預計帶動更多建設進駐開發，感謝張副議長與在地議員的爭取與支持，讓工程不到1年就順利完工。

張清照指出，這條路短短780公尺，附近鄉親苦等了幾十年，終於完工通車了，而清水、沙鹿及梧棲，還有不少計畫道路待開闢，請市府提供更多經費，造福海線鄉親，讓海線更加發展。

清水區南社里長顏朝雄說，原本幾百戶社區住戶，只能依靠窄小的農路通行，雨季時造成不便，計畫道路的開通，對當地意義重大，將可保障居民通行安全。

(中時)