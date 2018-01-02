年糕反成兇器 日元旦習俗釀2死7重傷

2018年01月02日 14:25 中時電子報 李靖棠

據日本朝日新聞報導，與華人農曆春節吃年糕習慣一樣，日本在元旦新年時，也會吃年糕慶祝新年到來，但這象徵喜慶的年糕，如今卻反而成為殺人兇器。東京消防廳最新回報指出，共有15人因為食用年糕在元旦送醫，其中2人死亡、7人重傷。而送醫的民眾當中，7人為80歲世代、4人為70歲世代和2人則是90歲以上的老人家。兩名不幸死亡的民眾，死因則確定為噎到窒息而死。

如今已不過農曆新年的日本，家家戶戶會在年底12月28日，於家中擺放大、小兩個圓盤狀之餅（年糕）相疊，上頭擺上一顆橘子造型的「鏡餅」，指其形狀與鏡子類似（同時日本神話中的三神器包含八咫鏡），求取「代代平安、好事成雙」的隱意。其中吃新年製作的年糕，不僅能吸收「生命力」，亦讓人更健康且長壽，成為了日本人的傳統習慣。但由糯米製造的年糕，對於老年人而言，不僅不易咀嚼，一旦貿然吞嚥更很容易造成噎到的意外。

當地統計資料指出，近五年來年年都有人，在元旦發生吃年糕噎到送醫的意外，而送醫的九成，都是日本超過65歲以上的老人家。對於持續傳出的年糕意外，東京都消防廳也大力呼籲：「吃年糕時敬請先把年糕切細，並小心吞嚥。」一旦家中真有長輩或小孩噎到，請立即撥打119通知消防單位，避免樂極生悲。

(中時電子報)