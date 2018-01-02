跨年前低調宴客 王文華小19歲嫩妻絕美曝光！

2018年01月02日 14:34 中時電子報 吳品瑤

知名作家王文華因出版《蛋白質女孩》一書爆紅，成了他的代表作與關鍵字正字標記，當年還曾跟陶晶瑩合作主持節目《桃色蛋白質》，此外，王文華另一件與演藝圈有淵源的事，便是曾跟女星艾莉絲有過一段感情，如今兩人各自幸福，日前艾莉絲宣布將梅開二度，明年嫁英籍外交官男友，而日前認了與小19歲嫩妻登記結婚的王文華，也爆已在2017年末低調宴客，美嬌娘模樣終於曝光。

今年11月，已經49歲的王文華驚喜傳出喜訊，對媒體認了已登記結婚，透露在演講活動中認識女方，兩人相差19歲然交往平順，自然而然互許終生，而當時他說因為低調所以沒宴客，然在跨年之前，蔡詩萍在IG貼出參加婚宴的照片，主角正是穿著黑色西裝搭配紅色領結的好友王文華，以及穿著大紅禮服的「王太太」，兩對夫妻同框，畫面簡單而美好。

蔡詩萍開心透露好友終於在2017年末結了婚、宴了客，感性送上祝福：「從此天涯海角，你不會孤單。但也從此，你心靈深處總要放另一個人的位置。 這既是自由的昇華，又何嘗不是責任的浪漫！」，還笑稱王文華破了他單身的紀錄，「但我無所謂，…今後，婚姻路上，我們學長學弟繼續互相調侃，互相打氣吧！」。

而王文華也對《蘋果》證實已辦婚宴，透露老婆喜歡DIY，因此會場布置、桌花等都是王太太親手設計，找朋友幫忙一起做的，「我從頭到尾歪掉的領結，也是她打的」，至於進場歌曲〈Make You Feel My Love〉則是夫妻倆一起選的，王文華笑稱同樣一首歌，他聽Bob Dylan版本，老婆聽Adele翻唱版，「這下你可以想像我們年齡的差距了」，王文華透露岳父致詞時，表示要把照顧女兒的重責大任交給他這個女婿，太太也在致詞時回應說這的確是重責大任，「因為早上叫她起床，是很困難的事」。

(中時電子報)