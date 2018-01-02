MLB》大咖投手難拿長約？逾30歲可能是關鍵

達比修想要一紙至少5年的長約，但超過30歲的年紀恐影響賣相。(美聯社)

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中時電子報

達比修有成為自由球員後，成為市場中少數頂級先發投手，不少球隊有意簽他，但至今距大聯盟春訓剩一個多月，他依舊沒找到落腳處，美媒推測其中一個原因，跟達比修今年將滿31歲又想拿長約有關，「一般而言，給投手一份長約會是極具風險的投資。」

達比修投身自由市場至今，包括小熊、洋基、雙城、遊騎兵、甚至他世界大賽的對手太空人等隊，都對他釋出善意，不過沒人成功得標。關鍵之一或許是達比修想要年薪2500萬起跳的複數年約，畢竟各隊都想避免超過奢侈稅門檻，砸起錢保守許多；另一方面，是達比修已超過30歲。

《NBCSports》記者杜伯(Vinnie Duber)直言一般來說，給投手長約風險不低，尤其像給達比修這類超過30歲的投手5到6年約，風險會更高，因為在合約走完前，他們很可能身手已走下坡。杜伯表示不只達比修，如艾瑞耶塔(Jake Arrieta)或卡布(Alex Cobb)也因這點難拿長約。

達比修追求一紙至少5年的長約，先前就有媒體預測，如小熊、洋基跟遊騎兵等隊現在沒出手，就是在等達比修自己降價。若是達比修也走到這步，那可能代表也想爭取長約的艾瑞耶塔也得走上降價一途；加上這兩人，自由市場先發投手共8人滯銷，且年齡幾乎都在30歲上下。

(中時電子報)

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