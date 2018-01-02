資優生遭撞死 母批林佳龍：台中酒駕冠軍城是恥辱！

幾年前台中15歲資優生遭酒駕男子撞死，母親悲痛致信林佳龍，呼籲展現反酒駕態度。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

酒駕奪命案件屢屢發生，幾年前台中二中15歲資優生遭酒駕男子撞死，日前資優生母親寫了一封公開信給市長林佳龍，批台中年獲酒駕冠軍城是恥辱，悲痛地希望酒駕悲劇別再上演。

2014年5月，30歲男子陳怡安和友人徹夜爛醉，連續衝撞五部車後，撞飛正在等紅綠燈的李復華母子3人，陳男撞完人後加速逃逸，媽媽李復華下半身癱瘓，高三兒子得憂鬱症，國三女兒則顱內出血，送醫不治，一家人天倫夢碎。

「我貼心乖巧的孩子不再擁抱我們…自此『圓』缺了一角」，李復華透過《臺灣酒駕防制社會關懷協會》發表公開信，近日她看到台中又有烘焙師因酒駕慘死，想起女兒遭撞死的夢魘，她夢到女兒害怕地求救，酒駕者卻無視龐大的醫藥費、喪葬費，連道歉都沒有，身為母親卻無能為力。

她致信林佳龍，批台中市年年獲得「酒駕冠軍城」之封號，是極大恥辱和恐懼，「代表你的子民又一個個家庭碎了」，她問林佳龍，該如何不戰戰競競身處在台中市道路？呼籲林佳龍拿出決心，展現「反酒駕態度」，預防悲劇發生。

《ETtoday》報導，台中市去年11月啟動「全日」酒駕取締，3天內取締90件酒駕，依公共危險罪移送63人，中市警表示，未來將不定期實施，直到酒駕犯罪率明顯降低。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：臺灣酒駕防制社會關懷協會

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