誆稱神明：看不到的紅點不擠掉會死 女脫褲後…險失身

有五次性侵前的科徐男誆稱，神明指示要幫受雇女員工擠掉下體上的「紅點」，所幸女員工覺不對勁掙扎穿上褲子性侵未得逞。(非當事人示意圖/本報資料照)

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中時電子報

有5次性侵害紀錄的台中市徐男，誆稱神明指示受雇女員工小雯身上有看不到的「紅點」，若不擠掉1年內會變成腫瘤死掉。小雯畏懼任由徐男脫掉褲子，擠捏屁股與下體的「紅點」，小雯愈想愈不對勁，經多次掙扎穿上褲子未被性侵得逞。徐男後被台中高分院依強制猥褻罪，判有期徒刑8月，不能緩刑，可上訴。

判決書指出，徐男於2016年4月搭訕小雯（化名），後聘僱小雯及其男友為員工，幫他銷售汽油精。《 自由時報 》報導，小雯上班第3天，徐男先把她的男友支開，並對小雯謊稱他能通靈，神明告訴他：小雯要趕緊跟男友分手，否則會有厄運，如果小雯不相信，可以在紙上寫一個字，拿到屋外燒掉，不要讓他看到字，他能正確說出這個字。

小雯在紙上寫了「心」後焚化，徐男真的猜到這個字，小芳半信半疑時，徐男又說：他與小雯有七世緣分，現在是第三世，小雯要成為他的女友，另外，神明強調，小雯身上有看不到的「紅點」，如果不由他擠掉，會變化腫瘤1年內就會死亡。

小雯相當畏懼，便由徐男開車載到偏僻處，小雯趴在汽車後座上，由徐男在背後「擠紅點」，徐男先假裝冥思，之後拉起小雯衣服，從腰部靠近屁股處「擠紅點」，又宣稱「紅點」位置靠近下體，脫下小雯的褲子，在下體處「擠紅點」，小雯愈想愈不對勁，多次想起身，都被徐男壓住背部，徐男還指責「神明的指示，妳不要有奇怪想法」，小雯不斷掙扎才起身穿上褲子，徐男氣呼呼說，「我就不要再幫妳，寧願妳死掉」。

台中地院審理時，徐男辯稱遭小雯與男友設局「仙人跳」，勒索100萬元，台中地院不採信，依強制性交罪判處徒刑10月。徐男上訴二審，改口坦承犯行，希望台中高分院給予緩刑，不過，台中高分院認為徐男有5次性侵害紀錄，雖減刑改判8月，但不能緩刑，讓他入獄反省。

(中時電子報)

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