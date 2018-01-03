雞蛋營養大解密！ 蛋白、蛋黃哪種更營養？

2018年01月03日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

雞蛋是大家幾乎每天都會攝取的食物，也是自古以來被認為是營養豐富的食物，但現代人的食安意識逐漸抬頭，大家開始擔心會因為食用雞蛋，而膽固醇過高，進而在食用時，特意挑掉蛋黃或蛋白，不過到底是蛋白營養還是蛋黃營養呢，下面將會來解密。

蛋是大家幾乎每天都會吃到的食物。(圖/PEXELS)

根據《早安健康》報導指出，營養師Stella表示，基本上蛋擁有所有小雞孵化時所需的營養，包含蛋白質、脂肪、維生素、礦物質等營養素，是一種營養相當豐富的食物，不管蛋白或蛋黃，其胺基酸評分均大於145，都是優質蛋白質良好來源，不過蛋白與蛋黃的營養含量是不同的，蛋黃除了有蛋白質外，還含有醣類和脂肪，所以熱量偏高，每百公克有330大卡，且為了發育母雞的卵細胞，因此蛋黃的膽固醇相當高。

不過，蛋黃的營養相當豐富，幾乎雞蛋的營養來源都是來自蛋黃，它不僅是脂溶性維生素A、D、E的良好來源，也富含維生素B2、B6、B12、葉酸、泛酸和膽鹼等營養素，而硒、鋅、鐵、磷等礦物質含量也很高，還含有葉黃素、玉米黃質等護眼營養素。

營養師件事還是要吃整顆蛋最好。(圖/PEXELS)

而蛋白近九成都是水分，蛋白質含量非常豐富，但因幾乎不含醣類與脂肪，所以熱量很低，每百公克僅有48大卡，不過也是因為蛋白不含脂肪，故脂溶性維生素含量極微，而水溶性維生素中也僅維生素B2含量較高(這也是生蛋白之所以會呈微黃綠色的原因)，礦物質中則僅硒稍微值得一提，所以說蛋白的優勢僅有富含蛋白質及熱量偏低兩項。

因此總而言之，雖說蛋黃的膽固醇很高，但因食物膽固醇對血膽固醇的影響並不大，不過加上蛋含有卵磷脂、膽鹼等幫助脂肪代謝的營養素，所以一般健康成人還是會建議吃一整顆完整的蛋，是沒有問題的。

(中時電子報)