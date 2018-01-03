拚第6代戰機 殲20總設計師埋伏筆

大陸殲20戰機與總設計師楊偉。(圖/擷自網路)

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中時電子報
/綜合報導

大陸殲20總設計師楊偉在官媒公開一封《寫給2035年的殲20》，內容提到屆時殲20已成為「戰鷹家族不老傳說」，到2035年殲20是中國戰機骨幹，並表明如果國家需要，就會有新的戰機。有分析認為，中國第六代戰機或於該年問世。

楊偉在信中表示，殲20戰機在2035年是能夠立最大功，起最大作用的飛機，他寫道：「出生時，你是西南一隅的電光石火，喜悅在這頭，質疑在那頭。長大後，你是珠海航展的驚鴻一瞥，自豪在這頭，振奮在那頭。後來啊，你是祖國海天的堅強衛士，擔當在這頭，威懾在那頭。而現在，你是戰鷹家族的不老傳說，引領在這頭，希冀在那頭。」

楊偉還表示，「戰機發展的腳步不會停止，我們會一如繼往地向前，祖國需要什麼樣的戰機，我們就會去發展。」

文章來源：殲20總設計師披露　中國第六代戰機或2035年問世

楊偉是殲-10戰鬥機研究隊伍中的重要成員，殲-10B改進型戰鬥機、殲-20隱身戰鬥機和FC-1/JF-17「梟龍」戰鬥機主要設計負責人，38歲時升任成都飛機設計研究所總設計師。楊偉在數字式電傳飛控系統方面取得了重大成就，主持建立了高度綜合化、功能齊全，集控制、測試、仿真為—體的流動試驗室，大力推動了三維實體數位化設計，目前正在主持第五代隱身高機動戰鬥機殲-20的研製工作。

(中時電子報)

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