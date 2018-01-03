美媒揭機密文件：中國去年9月仍計劃軍援北韓

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中時電子報
/綜合報導

北韓核危機步步升級，在經濟制裁與軍演施壓下，但北韓毫不退讓跡象，引起美國頻頻質疑中國暗中對北韓施予援手。華盛頓自由燈塔網站更公布一份中共內部機密文件，指中共去年9月決議，將增加對北韓防禦性軍事建設，提供中短程彈道飛彈等軍事技術援助。

據中央社報導，華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）曾多次揭發中國政府機密消息。根據網站公布一份取得的中共內部機密文件顯示，中共在去年9月中旬時，仍計劃對北韓持續提供協助，目前尚不清楚在文件發布後，中共政策是否作出調整。

根據這份由中共中央辦公廳在2017年9月15日發出的第94號文件中指出，北韓所處的重要政治戰略地位是無可取代的，中國必須不惜一切代價捍衛北韓主權和領土完整、切實保障北韓政權的穩定和延續。

文件顯示，中共只要北韓承諾不再繼續開展新的核試驗並立即付諸行動，且無須立即放棄核武器，中國方面將加大對北韓經貿和軍事援助。

根據這份文件，中共決議將進一步加大對北韓民生與基礎建設的援助，2018年相關援助資金將比2017年增加15%，往後5年內每年還將比前一年增加不低於10%。

此外，中國有關暫停提供所有與北韓有關的銀行業務規定，將僅限於中共中央直屬的國有銀行和部分地方銀行。

同時，中共也增加對北韓防禦性軍事建設投入，進一步向北韓提供諸較先進的中短程彈道飛彈、子母彈等高端軍事科學技術，協助加強北韓維穩。

(中時電子報)

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