美媒： 中共秘密計劃增加對北韓援助和軍事支持

2018年01月03日 04:28 中時 江靜玲

一份中國共產黨內部文件顯示，中共在2017年9月採取一項秘密計劃，若平壤停止進一步的核試驗，中國共產黨將增加對北韓政府的援助和軍事支持，包括新導彈。 文件並透露，如果美國「向北韓發動戰爭」， 「日本和韓國的安全幾乎不能得到照顧，特別是韓國首都首爾的安全。」

美國媒體「自由燈塔」2日報導說，在這份被稱為「極密」的 文件，發文上列出的時間為2017年9月15日，也就是在北韓最近一次地下核試爆12天後。這份文件概述了中國處理北韓核問題的計劃，表示中國將允許北韓保持目前的核武。報導說，這與北京公開同意尋求朝鮮半島無核立場相背。

文件中並透露，中國領導人同意向平壤提出新保證，不允許北韓政府垮台；北京計劃「象徵性」實施制裁，避免根據聯合國決議要求停止對北韓供油和輸送天然氣。

根據文件，中國領導人認為，國際壓力不會迫使北韓放棄核武，並估計北韓至少擁有20個核彈頭。因此，中共中央指示負責與外國政黨溝通的機構國際聯絡部向平壤通報中國的持續支持，並派聯絡部負責人宋濤於去年11月17日訪問平壤，會見了北韓高層官員。

文件中說，根據聯合國最新決議，北韓在中國的企業將被關閉後，「我國目前不會限制韓國委託有資格的中國機構與韓國貿易往來或通過第三國（地區）開展相關的貿易活動。」並承諾增加對北韓 「日常生活和基礎設施建設」的援助。

在軍事支持上，文件顯示，中國提供北韓「防禦性軍事建設」和「高級軍事科技」。該文件說，這些武器將包括「更先進的中短程彈道導彈，集束彈藥等」。

文件指示，中國共產黨國際聯絡部應同時嚴肅警告平壤當局不要過份強調核問題，要求北韓保持克制，並在條件成熟後，實行漸進式改革，最終達到 朝鮮半島無核化的要求。

文件接著指示聯絡部門，警告北韓若堅持輕舉妄動，將對北韓高層領導人及其家屬施加進一步的懲罰措施。

文件要負責官員告之平壤方面中國對北韓支持和援助承諾，以換取平壤在核問題上作出實質性的妥協。

文件中指出，根據目前世界力量的部署和朝鮮半島的地理位置，為防止韓國政府瓦解，以及由此導致的與美國領導的西方敵對勢力在朝鮮半島可能發生的直接軍事對抗，中國，俄羅斯等國將不得不採取外交調停，分流等有效措施，堅決維護朝鮮半島的和平與穩定，防止「混亂與戰爭」。

文件指出，如果美國「向北韓發動戰爭」，將對該區域和世界政經狀況產生巨大的影響，「日本和韓國的安全幾乎不能得到照顧，特別是韓國首都首爾的安全。」

文件中說，中國和俄羅斯，以及其他國家，面對朝鮮半島混亂局面，絕不會不採取行動。

文件指出，中國認為，「理論上」西方列強不會使用武力推翻金正恩政權解決核問題。但是，平壤通過反復進行核試驗的國際挑釁行為給中國帶來了巨大的國際壓力，「這種壓力正在不斷積累，變得難以承受。」

這份4頁的文件是曾與中國情報和安全團體有聯繫的人士提供給「自由燈塔」的；多位專家認為，這份文件看來是「具真實性的」。美國中情局發言人未就此發表評論；中國駐美大使館發言人也未回覆該刊電子郵件詢問。

(中時)