戴資穎擊退前球后賽娜 印超聯賽3戰全勝

戴資穎在印度超級聯賽擊退前球后賽娜。（資料照片／翻攝賽事官方臉書粉絲團）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「世界球后」戴資穎2日在印度超級聯賽代表艾哈邁達巴德粉碎大師對上阿瓦德勇士，於第4點女單遭遇前球后賽娜，結果小戴首局輕鬆拿下，次局也靠反手挑球巧妙拿下賽末點，以15比5、15比14勝出，幫助粉碎大師將戰局扳成3平。

戴資穎代表粉碎大師出賽3場，全都以直落2拿下。尤其此役粉碎大師前兩點都輸，以0比3落後，所幸男單世界排名第10的普蘭諾伊替該隊搶下第3點，粉碎大師此役「押」小戴這點也沒看走眼，獲勝順利搶下2分。可惜粉碎大師第5點男雙輸掉，終以3比4飲恨。

印度超級聯賽臉書粉絲團po出戴資穎獲勝的圖片。（翻攝賽事官方臉書粉絲團）

儘管粉碎大師吞下本季聯賽首敗，戰績成為2勝1敗，戴資穎仍憑藉優異表現，獲選為這場比賽的最佳球員，在賽後獲得表揚。

賽娜過去曾是印度一姐，但腳踝受傷之後，地位已被辛度超越，上次在國際賽擊敗小戴已是2013年，兩人最近6次交手都是小戴獲勝。小戴首局毫不留情，以四角拉吊讓賽娜疲於奔命，6比4領先後直接以一波9比1強攻收下該局。

以鬥志著稱的賽娜第2局全力反撲，小戴也從開局0比3落後迎頭趕上，兩人一路拉鋸，小戴技術暫停後一度以11比13落後，但她連拿3分率先取得兩個賽末點，儘管第1分發球「掛網」送禮，所幸在沒有丟士的情況下，小戴一記漂亮的反拍挑球恰巧過網，讓賽娜望球興嘆，眼看粉碎大師拿下第4點女單。

(中時電子報)

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