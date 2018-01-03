消失的總統元旦文告 李來希：國家領導迷失方向

2018年01月03日 06:40 中時電子報 吳毓敏 /綜合報導 /綜合報導

全國公務人員協會理事長李來希2日於「軍公教網路之聲」直播電台指出，每逢元旦，總統按照往例都會發表元旦文告，而元旦文告同時代表著總統未來一年對於國家的施政願景，並檢討過去一年的施政績效，但今年元旦文告卻不見了，代表國家領導人施政主軸出現問題，國家方向不見，連領導人自己都迷失了方向，不曉得要做什麼！

李來希直言，兩蔣時期的元旦文告雖然八股，但有安定民心之作用，但蔡英文總統元旦升完旗後僅簡單揮揮手不說任何一句話就進到總統府，隨後去了廟會，在場外群眾抗議聲中發表談話後倉皇離開。

李來希說，「一個國家的施政搞得人心惶惶，當人民不得安寧，政府也就不得安寧」；「一個總統元旦也不能有尊嚴的執行總統職務，未來兩年還要這樣嗎？」

李來希批評，蔡英文身為總統卻無法給國家願景及安定的力量，她近日提出所謂解決年輕人低薪化的5個方法「了無新意」，因為任何政府執政都要做這些事。另外，不論是年金改革造成的世代族群對立，一例一休引發勞工怒吼，蔡總統都沒有就過去一年執政的缺失做檢討，也隻字未提接下來這一年有沒有補救的方法。

李來希指出，過去這一年讓人鬱卒，茫茫無所適從，軍公教為了因應老年經濟變局，下階段準備對政府施壓提出興訟，假如訴訟、釋憲都受阻，未來就透過公民複決投票方式，來否決立法院通過的法律，重新要回我們的基本權利。

(中時電子報)