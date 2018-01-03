鄉民的選擇 台式鹽酥雞VS.韓式炸雞 誰贏？

2018年01月03日 07:32 中時電子報 吳毓敏 ／綜合報導 ／綜合報導

近日批踢踢(PTT)上再度展開了一場台、韓炸雞大戰，鹹酥雞、韓式炸雞，你選誰？傳統的台式鹹酥雞帶有蒜味，並添加胡椒粉與九層塔增添香氣，吃起來酥酥脆脆，令人忍不住一口接一口，而近年來因韓劇竄紅的韓式炸雞也不惶多讓，外皮裹著甜甜辣辣的醬料，一口就讓你驚豔，這場台、韓炸雞大戰，最後會是誰獲勝？

最近有網友在批踢踢(PTT)的女生(WomenTalk)發問，「女孩喜歡韓式炸雞還是台式鹽酥雞」，引發鄉民熱烈討論，而鄉民全都一面倒支持「台式鹹酥雞」！

而韓式炸雞是2013年韓劇《來自星星的你》女主角全智賢在劇中有許多啤酒配炸雞的橋段播出後，在台灣突然爆紅。

有網友分析，韓式炸雞就是有醬的炸雞，鹹的、甜的口味都有，一盤約新台幣400元，對於女孩來說一盤可以吃很飽、很撐。至於台式鹹酥雞就是到處都有在賣的路邊攤，可以帶著走或邊走邊吃，通常都是原味(胡椒、辣椒粉)，一袋大概新台幣50元。

根據推文，大部分的鄉民都選擇「台式鹹酥雞」，並認為韓式炸雞雖然第一口讓人驚艷，但因為醬料關係容易吃膩，台式鹽酥雞即便是每天吃也吃不膩，堪稱美食奇蹟！

不過，也有鄉民為韓式炸雞發聲反駁，「會說韓式難吃是因為沒吃到真正道地的」、「都好吃，但韓式太傷荷包」，也有鄉民表示「天人交戰，選不出來！」

(中時電子報)