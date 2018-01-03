2018年01月03日 07:51 中時電子報 高德順

◎中國時報

行政院長賴清德在年終記者會後透露，本月起將聽取閣員新年度的業務報告，此舉有如面試閣員適任與否，將決定改組幅度。據了解，賴揆將以「長中繼」的格局，擘劃施政重心，改組時間點將在2月中旬農曆年前後。

疾管署自去年10月1日起開打600萬劑公費流感疫苗，民眾施打踴躍，至今僅剩14萬劑，但疾管署統計發現上周門、急診人次暴增24％，感染類流感人數逼近10萬大關，疾管署副署長莊人祥坦承「猜錯了流感病毒株」；台大感染科醫師黃立民提醒，由於病毒株猜錯，加上民眾對B流較無抵抗力，今年流感疫情應較嚴重，恐是「流感大年」。

新台幣開年上演強升戲碼，台銀牌告更是全面出現「2字頭」，由於這波台幣升勢遠勝日圓，許多哈日族早就出手，為過年赴日旅遊先存銀彈；反倒美元定存族認為還有便宜撿，忍住不出手，呈現極端的兩樣情。

中經院昨公布最新106年12月台灣採購經理人指數，製造業採購經理人指數（PMI）為58%，上升0.8個百分點，不僅連22個月呈現擴張，也創指數創編以來最長擴張期，顯示製造業淡季不淡，而非製造業經理人指數（NMI）雖微跌0.1個百分點至53.3%，但也連續10個月擴張；中經院院長吳中書解讀，台灣經濟目前呈現穩步發展，但未來景氣確實有雜音。

◎旺報

在北韓領導人金正恩新年講話表示有意參加2月南韓平昌冬奧會後，南韓政府隨即在2日向北韓提議：9日在板門店舉行高層會談；若會談成功，將是文在寅政府上台後的首次南北會談。對此，有大陸涉朝學者解讀金正恩談話意謂將開啟南北新一輪互動，但也有學者認為這僅是北韓的權宜之計，朝鮮最想與美國改善關係、但必須先放棄核武的條件卻做不到，因此總體上半島形勢沒有發生根本性變化。

在朝鮮局勢不穩以及川普重新打造「美日澳印」的印太戰略，讓有歷史芥蒂的日韓兩國雖然不時齟齬、但也不得不在現實國際因素下，維繫可合作的關係模式。上海復旦大學歷史系教授馮瑋2日在《人民日報》海外版網站撰文表示，慰安婦問題是日韓關係中「難以拔除的刺」，但是在朝核問題高度緊張的背景下，日韓關係走向「不可控」的可能性基本不存在。

北韓領導人金正恩新年稱願派團參加平昌冬奧，南韓總統文在寅2日指示相關部會制定方案，早日恢復兩韓對話；同日，南韓統一部部長趙明均宣布，已向平壤提議9日在板門店「和平之家」舉行高級別會談，就北韓參加冬奧事宜進行磋商。

時序進入2018年，朝鮮半島仍籠罩在戰爭陰影下。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）日前對全球發出「紅色警報」，呼籲國際社會團結面對愈來愈嚴峻的挑戰，包括朝核危機；他還說，全球對核武器的焦慮是冷戰以來最高的。

◎工商時報

2018年紅盤日演出股、匯雙漲的好采頭！新台幣盤中連闖3關，最高暴衝2.61角，終場升值2.2角收在29.628元的4年高點，單日升幅0.74％，更創下1989年我匯率自由化以來、開紅盤日最高升幅紀錄。

去（2017）年全省六都建物移轉棟數出爐，合計約20.4萬棟、年增11.8％，創下近4年房市低迷以來首度正成長。六都以新北市移轉量5.2萬棟居冠、年增率高達21.6％，全年除桃園市年減4.9％外，其餘五都年增在8.6～21.6％之間。去年房市交易量落底後反彈跡象明顯，預估今（2018）年有機會持續呈現緩步量增走勢。

為強化服務競爭力，台灣麥當勞除配合政府基本工資政策，自元旦起全面調高計時人員時薪，其中最基本的服務員、外送員與咖啡師時薪自140元起至149元不等；接待員、計時組長時薪149元至166元不等，大夜班時段時薪最高達261元，平均漲幅約5％。

受到弱勢美元影響，人民幣匯價在新（2018）年伊始便迎開門紅。人民幣兌美元中間價昨（2）日飆漲263個基點，激勵在岸價一舉升破6.5元大關，雙雙創下近4個月新高。市場普遍預期，儘管人民幣開出紅盤，但上半年仍有貶值壓力，下半年較有機會走強。

(中時電子報)