桃猿左投鄭承浩遭爆偷腥 被老婆逮也不怕

Lamigo桃猿左投鄭承浩。(本報資料照)

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中時電子報

Lamigo桃猿左投「白蛇」鄭承浩3日遭週刊報導已婚卻在外拈花惹草，結婚4年至少被抓4次，而且對象遍及各處，包括隊上的工作人員和女球迷都不放過，即使妻子懷孕他也照玩不誤，行徑十分囂張。

鄭承浩與小三的文字對話訊息被人取得並向《鏡週刊》爆料，兩人言談間絲毫不把鄭的妻兒當一回事，還不斷拿來開玩笑。就連鄭出門與朋友喝酒，也要先跟小三「報備」。

根據週刊流出的對話，小三經常拿自己的「委屈」處境向鄭撒嬌，「但是只要酒醉就覺得想到你有老婆就不爽啊，還這樣喜歡我。」「你好愛你老婆喔。」「你為什麼那麼花心，廢物！」「但是有什麼意義也沒結果。」「你都有家庭我也不會想之後要怎麼樣。」

鄭承浩則是對小三不斷安撫，「喝醉了也沒有停止想妳。」「就算妳對我沒感覺了我也會一直喜歡妳。」「我有想法但是我目前沒能力。」「我對妳的感覺是認真的。」「(情趣內衣)只能穿給我看。」

看似對小三的愛勝過一切，鄭承浩卻不肯離婚，還勸妻子以小孩為重。「不想要讓他們有分裂的家庭。」「接下來會以小孩為重心，該回家我會回家，該分擔家事我會去做。」而可憐的鄭妻除了向好友哭訴外也沒有對鄭承浩怎麼樣。

30歲的鄭承浩去年獲得球團加薪，月薪從80K調升至95K，年輕有為的他完全擁有建立美滿家庭的條件，如今搞成這樣不禁令人質疑他當初為什麼要結婚。

(中時電子報)

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