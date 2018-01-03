小英成讀稿機 因「最後一哩路」演講回響太巨大？

2018年01月03日 07:57 中時電子報 謝雅柔

總統府31日推出2017年終影片，透過民眾日常視角回顧去年台灣所發生的大事。總統盼「2018，願台灣所有人幸福共好」，但該對人民說的話，全都沒說。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆昔日那個口才犀利、思路清晰的「立院白玫瑰」，如今跑去哪兒？他說小英上任後成讀稿機，是害怕講錯話還是那年「最後一哩路」的演講回響太過巨大，令她從此只肯讀稿？

總統府日前在網站上推出「2017年總統府年終影片」，透過民眾的日常視角來回顧今年台灣所發生的大事紀實。影片內容包括，福衛五號升空、台灣燈會、桃園機場捷運通車、駐巴拿馬大使館最後一次降旗、反年改團體抗議、反同團體抗議、抗議勞基法、815大停電、李明哲事件、鄭性澤獲判無罪、股市萬點、通靈少女、世大運、大法官同婚釋憲等。蔡總統也在片尾留下「喜怒哀樂，一起走過；好的壞的，都是台灣；2017，紛擾與困難中我們仍然堅持往前；2018，願台灣所有人幸福共好」的字句。

對此，黃暐瀚在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，儘管勞工才剛因為勞基法修惡、儘管兩岸關係陷入冰點、儘管人民還有好多問題要問，好多不滿要說，「但蔡總統惜字如金，沒有文告、沒有對話，只有一個比宣傳片更宣傳片的臉書PO文」。黃說這部影片很好看，但究竟和蔡總統有什麼關係？民眾的苦和怒，蔡英文知道嗎？他說若一味躲在拒馬蛇籠的後面，拒絕與民眾對話，只會讓支持度愈來愈差。

「我還清楚記得，那年到立院備詢的陸委會主委蔡英文」。黃暐瀚說那時面對國親兩黨的立委磨刀霍霍、招招逼問兩岸敏感問題。那個「口才犀利」、「思路清晰」的「立院白玫瑰」，如今跑去哪兒？他說為何一個曾經那樣「口才便給」的人，當上總統之後，卻變成一位只會看稿，沒有溫度的「讀稿機」？是她害怕講錯話？還是那年「最後一哩路」的演講回響太過巨大，令她從此只肯讀稿，不肯說話？

(中時電子報)