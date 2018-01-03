《時來運轉》運彩單場暨場中投注 NBA勇士戰火箭

2018年01月03日 08:08 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月2日~1月8日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

本週提供「三士」單場及場中投注，包含1/4(四)克里夫蘭騎士對波士頓塞爾提克；1/5(五)金州勇士對休士頓火箭以及1/6(六)猶他爵士對丹佛金塊。東區暫居第三的騎士對上領先的塞爾提克、西區第一的勇士作客緊咬不放的火箭都是精彩前段班對決；爵士與金塊之爭則是中間排名的爭奪戰，落後的爵士能否趁金塊近期連敗能拿下勝利？

2.「WTA網球」：適時提供單場或場中投注。

WTA布里斯本巡迴賽開打，台灣運彩提供8強賽事場場單場或場中投注。

3.「足球」：提供8場單場或場中投注。

‧「英超足球」：提供2場單場投注。

英超聖誕快車週中來到終點站第22輪，週四凌晨將上演焦點戰「倫敦德比」，兵工廠坐鎮酋長球場，迎戰上賽季冠軍切爾西，兩隊上賽季交手3場，「槍手」取得2勝1敗，包括關鍵的英格蘭足總盃決賽，以2：1擊敗「藍軍」拿到近4年第3次冠軍，聯賽則是各在主場戰勝對手。本季兩隊已交手2場，兵工廠在社區盾憑PK戰氣走切爾西捧盃，聯賽首循環則以0：0作收，雙方在本月的中下旬，還要在聯賽盃4強有兩回合的交鋒。

週五凌晨托特納姆熱刺主場對西漢姆聯也是「倫敦德比」，按照賽程這原本是第21輪的比賽，但推遲至22輪結束後才舉行。熱刺目前排名暫居第6，近5輪4勝1敗狀況佳；西漢姆聯排名倒數第3，但近5輪2勝2和1敗狀況回升。兩隊前兩個賽季對壘4場各2勝2敗，都是在主場戰勝對手；本季已交手2場，熱刺在聯賽首循環作客險勝3：2、聯賽盃16強則是西漢姆聯作客3：2反勝熱刺。

‧「澳甲足球」：提供4場單場及場中投注。

澳洲足球進入第14輪賽事，週三晚上有榜首大戰，目前積分遙遙領先的雪梨，將在主場迎戰排名居次的紐卡索噴射機，雙方差距8分，本賽季的第2次交鋒很可能決定本季冠軍的競爭是否會提前結束。雪梨首循環在主場以2：1獲勝，對戰已取得9連勝。

週五有阿德雷德聯作客伯斯光榮，兩隊分別排名第5和第6，差距只有1分，近5輪兩隊都是2勝3敗狀況差不多，首循環交鋒伯斯光榮主場贏1：0，近4次對壘取得3勝1和不敗戰績。

週六下午墨爾本城做東，迎來墊底的紐西蘭球隊威靈頓鳳凰，墨爾本城3連敗近況不佳，威靈頓鳳凰6連不勝表現更差。兩隊首循環交鋒墨爾本城主場小勝1：0，對戰5連勝。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)