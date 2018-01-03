馬英九、蔡英文都逃不過的一件事 港媒：滿意度崩

2018年01月03日 08:04 中時電子報 陳怡文

總統蔡英文上任後，民調不斷往下跌，日前蔡總統稱民調下滑是改革要付出的政治代價，早有心理準備。今港媒稱台灣領導人在當選時，支持度通常是最高、最旺的時候，過後只會更低不會高，陳水扁第二任、馬英九、蔡英文皆如此。

2016年總統大選時，蔡英文以得票率56.12%大勝朱立倫的31.04%。根據《中評社》報導，扁系綠智庫去年底的民調，蔡滿意度崩了快一半，僅剩28.8%，另外，親綠的另一份民調則顯示，高達73%民眾不接受共機繞台。港媒稱若非蔡無法穩定兩岸，兩岸也不會劍拔弩張。

然而，蔡英文目前撞牆了，但解套的方案中，她似乎無法接受「一中」選項，畢竟地方選舉將至，「台獨」是獲選票的工具，若放掉這工具，整個民進黨政權恐崩塌，所以蔡只能用維持現狀苦撐兩岸關係。港媒認為，蔡英文已錯過黃金期，愈來愈難轉身，但更大的問題在，繼續放著不處理，會更糟。

至於馬英九任期8年，擁高人氣與全面執政的實力，照理說應該做甚麼都能達成，畢竟2008年藍營立委席次超過7成，但卻因馬裹足不前，導致敗退！更慘的是，2013年立法院長王金平涉入關說案引發政壇風暴，馬英九民調再創歷史新低，驟降只剩9.2％。

(中時電子報)