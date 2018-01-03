從媒體到獨立書店！蔡瑞珊書寫《我會自由，像青鳥一樣》訴人生

位於華山1914文創園區的「青鳥書店」定期舉辦文化沙龍、講座，成為台北獨特的閱讀風景。（圖取自「青鳥書店」Facebook）

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中時電子報
／整理報導

一對貧困兄妹為了老婆婆生病的女兒，展開一場冒險！兄妹倆尋找傳說中能使人幸福的「青鳥」！這是比利時作家莫里斯·梅特林克筆下的《青鳥》！幸福與快樂看似容易，然真正瞭解其意境且能擁有的人有多少？

告別動蕩不安的2017，全球出版依舊籠罩在寒冬中，因「深信改變文化從閱讀開始」，在華山1914文創園區有家獨立書店「青鳥書店」開啟閱讀新風貌！集結各領域專家選書，提供多元角度的閱讀品味、努力推動各領域與書籍的跨界活動！

●從媒體跨足獨立書店！蔡瑞珊回到「初衷」圓夢想

這家書店是創辦人蔡瑞珊的夢想！輔仁大學中文系畢業，過去任職媒體界，擔任主持人、策展人的她於30歲那年的蔡瑞珊選擇聆聽心中的渴望，於松菸開設「閱樂書店」，更在2016年自掏腰包在華山創立「青鳥書店」！如今書店已成為台北獨特的閱讀風景，定期文化沙龍搭上直播，掏出的議題從出版、藝文影響台灣文化。

「這不是傳記，一開始我只是想寫，就像當初我只是想開一家獨立書店。」蔡瑞珊懷著單純的心念，回忘過去在電視媒體圈中的奮鬥與衝撞、困惑與迷失；更寫下她如何在生命轉彎處選擇回歸自我、找到心靈自由的豐足與踏實。

●追尋「青鳥」！回歸真實自我的勇氣與力量

書中第一部分寫自己初入社會時遭遇到的霸凌與欺騙，以及如何奮鬥、爭戰到取得權位，在蔡瑞珊善說故事的書寫中，一幕幕上演的是媒體圈爾虞我詐的人世百態。也真實呈現她善於自我沈澱與思考的特質。她習慣在深夜裡，獨自思索與面對，重新省思自己。終至為自己的人生找到方向與力量。這不是成功者的故事，這裡有的是回歸真實自我的勇氣與力量！

創辦青鳥書店前所遭遇到的背叛、籌備過程中的困難，並沒有讓她退縮，反而建立了「當不知如何選擇時，就選最困難的路吧！」的信念，對蔡瑞珊來說創辦青鳥書店是人生真正的開始：「當你遇見一個讓你產生的信念的地方，一切都開始了。」

●新書＋講座！從獨立書店暢談人生與夢想

《我會自由，像青鳥一樣》受到各領域的推薦，包括文化界李明璁、李清志、張鐵志；出版界的王榮文、葉美瑤、葉怡慧；科技界的蔣顯斌、蔣志薇；網路新媒體的張瑋軒、張育寧等等。此外配合這本新書，於1月6日、3月10日也有新書座談，邀請創辦「雜學校」的蘇仰志、女人迷主編柯采岑從「青鳥書店」暢談夢想與文化。

12月是青鳥書店創辦一週年，出版生平第一本書，對蔡瑞珊來說似乎也是最好的時機，她真摯的說出出版新書的心意：「我期待透過這本書，用我的真實故事和青鳥書店裡的每一本書，在未來的歲月裡，竭盡所能帶給所有人幸福。」蔡瑞因為閱讀與創辦青鳥書店成為心靈自由的人，也因為出版《我會自由，像青鳥一樣》從中獲得自我的真實。

(中時電子報)

青鳥書店店長蔡瑞珊新書《我會自由，像青鳥一樣》。（時報出版提供）

《我會自由，像青鳥一樣》
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