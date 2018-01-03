參加「群交趴」價碼曝光 男性入門3500女免費還有酬勞

國內6女7男「群交趴」事件曝光後，引起社會關注，一名受邀女網友驚爆男子參加價碼。（圖/擷取自網路)

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中時電子報

去年底從「Dcard」網站流傳開的一張3名女子全裸背面趴對鏡頭照，引發網友熱議也延燒出鮮為人知的「群交趴」風暴，不僅辦趴的穆姓攝影師被起底，連當天參加的女子也遭肉搜出多為女大生，近日除有女模爆出攝影師不為人知的一面，更有被邀約女網友爆料「男性入選者需拍攝重點部位並付3500元」。

「群交趴」風暴近日在台灣網路上持續延燒，據鏡周刊報導，北部某財經科技大學的一名女網友，在網路上也貼出被穆男邀約的對話，穆姓攝影師稱「可以一邊拍照一邊講活動的事情」，但她覺得不單純，認為穆男是「假攝影真性交」，不過，穆姓攝影師則是辯稱，拍照的活動都很單純，其他網友指的「攝影性交易」，都是網路謠言。

女網友看到攝影師的回應，立即打臉回貼一張「男性入選者需拍攝重點部位並付3500元」的截圖，質疑「這難道不是性交易」，這張截圖同時也首次曝光了男性參加群交趴的價碼。

隨後，穆男欲蓋彌彰的說，男生出錢是基於對參加女生的尊重，錢主要是支付汽車旅館場地費、酒水、飲食費、人頭費、助理費等，最後才是作為拍攝女生的酬勞，雖穆男一再以活動單純遊說，最後女網友認為穆姓攝影師態度、想法詭異，以要上班為由加以拒絕。

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(中時電子報)

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