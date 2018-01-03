缺經費？ 英擬將現役直昇機航母海洋號售予巴西

2018年01月03日 09:19 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，英國海軍繼新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）服役後，海軍事務接連不斷，在新艦尚未完全準備好之際，如今更傳出將以8,400萬英鎊（約33.54億台幣）的價格，將麾下直昇機航母海洋號（HMS Ocean）售予巴西，將讓巴西繼去年2月將老舊的聖保羅號航空母艦（São Paulo）退役後，再次迎來新的旗艦。英國防部發言人回應此傳聞，協議尚未決定，仍持續協商中。但此舉卻遭反對黨議員、影子國防大臣尼婭·格里菲（Nia Griffith）砲轟，指稱政府此舉讓人失望，明明經整修後仍能使用的海洋號，卻就這樣被賣掉，在新航母尚未準備好之際，恐讓英國無法有效執行海外軍事任務。

HMS Ocean L12: The Most Powerful Amphibious Assault Vessel Of British Royal Navy

從1998年服役至今，母港位於普利茅斯（Plymouth）的海洋號直昇機航母，是英國海軍重要的旗艦之一。曾赴中南美洲進行人道救援等任務。海洋號排水量為21,500噸、全長為203公尺，最大巡航距離為13,000公里、最高時速約為33公里。擁有一定程度的反潛能力，艦載機包含灰背隼直升機 AW101（EH101）、AW159野貓直昇機、CH-47「契努克」直昇機（Boeing Chinook）和阿帕契AH MK1（Apache AH MK1）直昇機四種。

野貓直昇機（圖右）正準備降落於海洋號甲板。（圖/英國海軍）

海洋號上服役的英國海軍官兵。（圖/英國海軍）

Brazil buys Devonport’s HMS Ocean for £84m. Littoral Water helicopter capabilities will not be replaced by the carriers. Tory defence cuts continue and #Plymouth loses out again. https://t.co/yv1K4uyUvK — Luke Pollard MP (@LukePollard) 2018年1月2日

Hugely disappointing if this turns out to be true, HMS Ocean undergoes a refit, then sold for just £84 million. Govt have refused to engage on issue of amphibious capability for months, Tories talk a good game but they're consistently hollowing out our defence capabilities... https://t.co/4uMzSQskLB — Nia Griffith MP (@NiaGriffithMP) 2018年1月2日

英國多年受困於軍費不足，迫使先前的大裁軍動作，如今砸重金打造兩艘新型航母和採購第五代的F-35戰機（F-35 Lightning II），在一切尚未就緒之前，就傳出尚在服役的旗艦售出，讓外界又一次懷疑，英國的軍事經費是否又出問題。除了上述的尼婭議員砲轟外，另一位工黨議員路克（Luke Pollard）也在推特上吐槽，認為當前保守黨政府又一次進行國防刪減，並讓英國海軍又損失了一艘可用的軍艦。

(中時電子報)