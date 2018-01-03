柯P淚砍蔡壁如有內幕？為選戰向綠營示好

台北市長柯文哲(左)與調任市政顧問的蔡壁如(右)。(本報系資料)

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中時電子報

台北市長柯文哲在去年底投下震撼彈，自砍手下頭號大將、辦公室主任蔡壁如，將她調為市政顧問，不再負責對外聯繫工作。外傳柯下這步棋，是由於蔡璧如作風過硬，讓綠營很感冒，而解除她的頭銜，有助於在今年選戰爭取同民進黨合作。

據《壹週刊》報導，柯文哲調離蔡壁如的原因，對外說是「待人處事不夠柔軟」，實際上則可能是蔡與綠營的關係問題。舉例而言，之前發生雙城論壇講稿是否先送總統府審查的羅生門事件，蔡壁如本人賞當其衝；負責安排柯文哲行程，砍活動砍到讓綠營覺得沒面子，長期下來已讓市府與綠營產生心結。

有消息靈通者表示，撤換蔡壁如是為了轉移矛盾方向，是為保護她，如此也能緩解與綠營的關係，讓那些人覺得心裡舒服。

至於為何要如此重視綠營感受？《壹週刊》表示，以目前來說，柯陣營還是將國民黨當成最大對手！面對藍營推出蔣萬安或丁守中不置可否的情況，能做的就是靜待其自亂陣腳，相對地，綠營的部分則可以事先介入解決。

柯文哲明白，2018的市長選戰要是同時對藍綠左右開弓，自己沒有絕對的勝算，唯有尋求與綠營合作，才能穩操勝券。但是由於先前「兩岸一家親」的言論，民進黨很難力挺，即使合作也恐要拖到最後階段，而目前能處理的就是先緩和彼此關係。

(中時電子報)

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