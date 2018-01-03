全國奇幻文學獎 北門高中張育銓連2年獲貮獎

2018年01月03日 10:21 中時 莊曜聰

就讀北門高中三年級的張育銓熱愛寫作，他以上萬字的小說｢島之鯨｣，繼上次參賽後，再度挑戰第9屆全國高中職奇幻文學獎，最後二度拿下貮獎，拿到2萬元獎金，作品還將出版紙本及電子書，發行世界多國，他說得獎是肯定，未來進中興大學中文系後，將繼續朝寫作這條路邁進。

全國高中職奇幻文學獎由國立彰化高中圖書館主辦，已經邁入第9年，由宏碁集團創辦人施振榮補助經費，參賽學生從台灣歷史人物、台灣現代人物、台灣神話、台灣傳說、台灣歷史事件等，選擇其一為奇幻創作的對象或題材，得獎者會由Google Books平台發行電子書，遠流出版社出版紙本，行銷世界65國。

張育銓出身工人家庭，家中經濟並不寬裕，他從小學時就喜歡閱讀跟寫作，常上網看各家小說，神遊在故事情節中，有靈感就動筆寫下，並以此做為休閒娛樂，升上高三後面對學測壓力，寫作更是他紓壓的最好管道。

圖書館主任秦蓓指出，「島鯨記」闡述的是少年因為一場意外喪失親人且行動不便，整天愁容深鎖、鬱鬱寡歡，這時出現一位由台灣島嶼化身的守護神，帶領他走出低潮，重新認識並肯定自我，小說內容給人溫暖、希望，張育銓也藉著寫作過程，重新討探自我意義，主人翁就是他部分性格的投射。

張育銓投稿作品經常見諸報章，思路也比同年齡層學生成熟，除了全國高中職奇幻文學獎拿下貳獎，台南文學獎散文青少年組也拿下第三名，最近又透過特殊選才管道，錄取中興大學中文系，連中三元的他，未來將朝繼續書寫屬於他的精采。

(中時)