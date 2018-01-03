對低薪議題寂靜無聲 他轟吳敦義：睡著了嗎？

2018年01月03日 09:31 中時電子報 謝雅柔

蔡總統日前提出若企業的薪資結構有利於年輕人，可能參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵，不過蔡英文總統的獎勵加薪企業方案，前國民黨立委孫大千直言「夢境中才可能達成！」孫大千稍早又PO文指出，國民黨身為執政最久的政黨，也是最大的在野黨，在這個議題上為何寂靜無聲，黨中央睡著了嗎？

孫大千昨在臉書指出，他認為蔡英文總統提出的解決青年低薪的方法，看起來很好看，聽起來很中聽，但是，實施起來完全不會有效果。恐怕只能在夢境中才有可能達成，且又是另一張虛晃一招的芭樂票。孫雖肯定蔡總統願意解決青年低薪問題，但也認為民進黨就也是在這個議題上毫無建樹，所以政權搖搖欲墜。

孫大千今又再度貼文指出，如果他是國民黨主席，針對解決低薪問題，他會主動向蔡英文總統提出三點建議。包括一、低薪問題已經成為阻礙台灣發展進步的重大考驗，國民黨身為執政最久的政黨，也是最大的在野黨，國民黨不會隔岸觀火，也不能置身事外。國民黨願意共同承擔，一起面對。第二，對於加薪的選擇，企業可以分為「有力而不為」及「無力而不為」兩種狀況。針對前者，政府應以國家權力逕行規定要求，同時，以優惠補貼政策協助後者。第三，依賴長照來拉高薪資水準的說法完全不具備說服力，並且毫無可能。長照制度本身財源已經相當拮倨，就算以轉型正義之名從婦聯會取得數百億的捐款，也無法長期支應。蔡英文總統一再強調長照制度對提升薪資水準的重要性，反而會讓民眾看破手腳。

孫大千說當執政黨已經䧟入無能無力解決低薪問題的困境之際，國民黨應該要挺身而出，提供政策主張，「放棄看好戲的心態，展現成功不必在我的高度，與責無旁貸的態度，為台灣未來的政黨政治樹立典範，也重新贏回民衆的信任與肯定」。

(中時電子報)